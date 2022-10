Thuy Rilis EP Girls Like Me Don't Cry

MUSISI Amerika Serikat (AS), Thuy, merilis EP terbarunya berjudul Girls Like Me Don't Cry bersamaan dengan video klip untuk single terbarunya dengan judul yang sama.

EP berisikan tujuh lagu itu merupakan kumpulan musik tentang cinta – baik cinta untuk diri sendiri maupun untuk mereka yang kita cintai – dan seluruh tantangan yang hadir dalam mencintai.

Dipenuhi dengan berbagai cerita yang tak lekang oleh waktu, vokal yang hangat, dan melodi yang manis, EP ini terasa seperti babak baru yang penting bagi musisi muda asal Bay Area seraya ia berubah dari pahlawan kecil kota asalnya menjadi seorang ikon global.

Baca juga: Thuy Rilis Single Baru Playing Tricks

"Menangis itu wajar," ujar Thuy. "Menangis bukanlah tanda kelemahan, malah sebaliknya. Kita menangis karena kita mengakui berbagai luapan emosi yang kita rasakan. Aku menulis lagu ini saat aku mencoba terlihat kuat di suatu masa sulit di hidupku di mana aku ingin meluapkan semuanya. Setelah aku luapkan semuanya, rasanya ada beban yang terangkat. Momen itu menjadi bukti bahwa aku dapat menjadi kuat dan emosional di saat yang sama."

Proyek ini disertai dengan video musik yang menawan untuk single Girls Like Me Don't Cry. Lewat video klip terbarunya itu, Thuy menunjukkan empat perempuan tangguh di dunia hiburan yang dituntut untuk selalu tampil prima di mata publik. Meskipun mereka terlihat kuat dan seakan memiliki segalanya, di balik semaunya mereka masih harus melawan keraguan dan rasa insecure yang kerap hadir.

Thuy berbagi, "Penting rasanya untuk menampilkan perempuan-perempuan ini dalam elemen mereka dengan harapan para penonton dapat melihat diri mereka sendiri di permepuan-perempuan ini dan mudah-mudahan menemukan kekuatan melalui hal itu. Tidak apa-apa untuk menangis, karena bahkan orang yang terkuat pun bisa menangis dan itu bukanlah tanda kelemahan. Inilah yang ingin aku sampaikan melalui lagu ini."

Jika di EP pertama Thuy membahas tentang proses penyembuhan dari hubungan yang toxic, Girls Like Me Don't Cry melanjutkan narasi tersebut dan menceritakan tentang bagaimana cinta dapat berkembang dari nafsu, ke gairah, ke kepercayaan, sambil membahas tentang keraguan yang kerap hadir dalam kisah cinta modern.

Sebelum perilisan EP terbarunya, Thuy telah sebelumnya merilis video klip dan film pendek untuk single Playing Tricks dan single Trust (ft. RINI).

Thuy sukses mengumpulkan lebih dari 3,6 juta stream untuk kedua single tersebut.

Melanjutkan EP perdananya, I Hope U See This', EP kedua Thuy ini memperkenalkan Thuy, yang sudah lebih percaya diri dan telah tumbuh, tidak hanya sebagai seorang perempuan, tetapi juga sebagai seorang musisi dan penulis lagu.

Setelah berbagai pencapaian pada 2021, termasuk perilisan EP perdananya dan headline show pertamanya yang tiketnya habis terjual, musisi independen asal AS itu kembali dengan lebih kuat dan prima.

Tahun ini, Thuy juga terpilih sebagai duta Spotify pada September untuk EQUAL, sebuah program yang menghargai para perempuan di industri musik, sekaligus juga menjadi anggota dari YouTube Music Foundry Class of 2022.

Sejak itu, Thuy, yang sekarang tinggal di Los Angeles, telah merilis sejumlah karya yang menonjolkan kemampuan vokal primanya, talenta menulis lagunya yang luar biasa, dan style R&B modern-nya yang khas.

Dengan lebih dari 150 juta stream secara global dan dengan dukungan dari beragam publikasi ternama dunia termasuk Billboard, Paper, dan Harper's Bazaar, Thuy telah membuktikan bahwa dirinya masuk ke jajaran musisi-musisi yang patut diperhatikan perkembangannya di industri musik dunia saat ini.

Saat ini, Indonesia masuk ke daftar Top 10 Streaming Market thuy bersama dengan Filipina, Thailand, Malaysia, Singapore, dan Taiwan. (RO/OL-1)