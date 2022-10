Grentperez Rilis EP Trail Mix Tape

MUSISI dan penulis lagu Australia, Grentperez, akhir pekan lalu, merilis EP terbaru berjudul Trail Mix Tape, yang merupakan kumpulan dari empat lagu, yang dirilis melalui Fast Friends. Proyek ini dirilis bersamaan dengan video klip untuk single terbarunya, Day By Day.

Di EP Trail Mix Tape, Grentperez mengeksplorasi sound dan teknik music production baru sambil tetap memasukan vokal khasnya yang santai dan penuh perasaan.

Proyek terbaru ini terdiri dari beberapa single yang telah dirilis sebelumnya seperti Wishful Thinking, yang penuh semangat, Don't Grow Up Too Fast, yang lembut, dan Ego.

Seluruh lagu ini ditulis oleh Grentperez sendiri, dengan bantuan dari Dan Henig, yang telah berkolaborasi dengan ZAYN, G-Eazy, dan Noah Cyrus, serta peraih nominasi penghargaan Grammy Linden Jay, yang menulis lagu Woman dari Doja Cat dan telah berkolaborasi dengan Erick The Architect, Joji, dan Flatbush Zombies.

"Aku ingin mengumpulkan beberapa lagu favorit yang aku tulis belakangan ini dan menggabungkannya dalam satu kesatuan daripada merilis mereka terpisah-pisah sebagai single. Maka dari itu, nama EP ini adalah Trail Mix, seperti sebuah kantong snack trail mix yang isinya bermacam-macam. Baik lagu sedih, lagu cinta, lagu rap/r&b, maupun indie rock yang seru," ungkap Grentperez tentang EP terbarunya.

Musik membawa kita ke zona yang meditatif di mana kita bisa berelaksasi, berefleksi, dan mendapatkan energi baru. Musisi, penulis lagu, dan produser asal Sydney, Grentperez, dapat masuk ke zona ini di manapun ia berada, baik di studio, panggung, maupun di depan komputer di kamar tidurnya di mana ia merekam musiknya.

Musik pop dengan gaya D.I.Y (do it yourself) darinya berhasil meraih penggemar yang terus berkembang di Australia, Asia Tenggara, dan seluruh dunia.

Dengan lebih dari 60 juta views di YouTube sebagai seorang independent creator, Grentperez bereksperimen dan merilis musik-musik yang ia tulis dan rekam sendiri, dan berhasil menghasilkan single hit Cherry Wine, yang masuk ke berbagai chart viral di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan sukses mengumpulkan lebih dari 67 juta stream hingga saat ini.

Menyusul kesuksesan EP Conversations With The Moon, yang dirilis Februari 2022 lalu, Grentperez, hingga saat ini, telah meraih lebih dari 100 juta stream dari seluruh dunia.

Lahir di Australia, Grentperez adalah anak bungsu dari tiga bersaudara yang lahir di keluarga berlatar belakang Filipina.

Saat tumbuh dewasa, ia sering mendengarkan The Eagles, The Beatles, dan Queen dengan ayahnya sebelum ia akhirnya menemukan Musiq Soulchild.

Saat ia diberikan gitar akustik nylon pertamanya, ia kemudian secara otodidak mempelajari lagu Lemonade dari Jeremy Passion — mempelajari chord, bentuk, dan pola-pola plucking.

Pada 2013, ia akhirnya memulai kanal YouTube-nya sendiri yang telah mendapatkan lebih dari 500 ribu subscribers hingga hari ini. (RO/OL-1)