The King's Affection Masuk Nominasi Emmy Internasional

DRAMA Korea The King's Affection dan Lee Sun Gyun masuk dalam nominasi penghargaan Emmy Internasional ke-50.

Akademi Seni dan Sains Televisi Internasional atau The International Academy of Television Arts and Sciences telah mengumumkan nominasi untuk penghargaan Emmy Internasional tahun ini.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian dalam program televisi yang diproduksi dan ditayangkan di luar Amerika Serikat (AS).

The King's Affection dari KBS 2TV, yang dibintangi Park Eun Bin dan Rowoon SF9, telah dinominasikan untuk Best Telenovela.

"Nominasi ini semua berkat cinta dan minat pemirsa kami baik di dalam maupun luar negeri. Kami akan terus mencurahkan segalanya untuk memproduksi K-drama agar dapat menerima lebih banyak cinta lagi," ujar

produser eksekutif The King's Affection, Yoon Jae Hyuk, dikutip dari Soompi, Jumat (7/10).

Sementara itu, Lee Sun Gyun dinominasikan untuk Aktor Penampilan Terbaik untuk perannya dalam serial Dr. Brain di Apple TV+.

Penghargaan Emmy Internasional 2022 akan diadakan pada 21 November di New York, AS. (Ant/OL-1)