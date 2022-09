Korea Indonesia Film Festival 2022 Dibuka

BEKERJA sama dengan CGV Cinemas, Korean Cultural Center Indonesia kembali menggelar Korea Indonesia Film Festival (KIFF) 2022. Ini merupakan tahun ketiga belas diadakannya KIFF di Indonesia.

Setelah sempat diadakan secara daring selama pandemi, akhirnya di tahun ini KIFF kembali diadakan secara luring. KIFF 2022 digelar dari 29 September sampai 2 Oktober 2022 di empat kota, yakni CGV Grand Indonesia Jakarta, CGV 23 Paskal Bandung, CGV Jwalk Sahid Mall Yogyakarta, dan CGV Malang City Point.

Terdapat 16 film yang ditayangkan dalam rangka KIFF 2022. Film-film tersebut ialah Happy New Year, Broker, Hansan: Rising Dragon, Alienoid, The Policeman’s Lineage, The Roundup, The Witch: Part 2. The Other One, Decision to Leave, Pawn, Confidential Assignment: International, Exit, Ashfall, Mencuri Raden Saleh, KKN Di Desa Penari: Uncut, Pengabdi Setan 2, hingga Miracle in Cell No. 7.

Pembukaan KIFF 2022 di CGV Grand Indonesia pada Kamis (29/9) diawali dengan penampilan dari grup tari 원 Thousand yang menarikan beberapa lagu K-Pop seperti Forever one dari SNSD, Step back dari Got the Beat, Zoom dari Jessi, dan That That dari Psy bersama Suga BTS.

"Tahun ini KIFF terasa lebih spesial karena diadakan secara offline di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Malang," ujar Direktur KCCI, Kim Young Woon. Ia juga menambahkan soal ekspektasi KIFF 2022 untuk budaya Indonesia dan Korea yang dapat hidup berdampingan dengan segala perbedaan yang ada.

Ketua Lembaga Sensor Film Indonesia Rommy Hardiyanto turut hadir dan menyampaikan selamat. "KIFF 2022 semakin mendekatkan dan membuat jalinan antara perfilman Indonesia dan Korea agar bisa berkembang bersama," ungkapnya. Selain itu, dia berharap KIFF bisa diadakan 6 bulan sekali atau mungkin setiap tiga bulan sekali.

Tissa Biani sebagai Festival Ambassador di KIFF 2022 ikut naik ke panggung untuk menyapa para penonton. Tissa berharap banyak orang bisa mendukung kedua negara dari perfilman industri. "Apalagi harganya murah banget."

Kemudian ada penayangan perdana dari film Confidential Assignment: International sebagai film pembuka KIFF 2022.

Beberapa influencer film Korea turut hadir seperti Jessica Wirawan, Kalya Islamadina, dan Winnie Oktaviani atau yang lebih dikenal sebagai Kimdarlings. "Antusias banget sih, karena kelihatanlah dari scene-scene tertentu bahkan hampir di setiap scene semua orang menunjukkan antusiasmenya banget, tepuk tangan, dan semuanya tertib, alhamdulillah," jawab Kalya saat ditanya tentang antusiasme penonton.

"Wajib banget nonton, mumpung masih ada kesempatan. Jangan sampai ketinggalan dan don't forget to have fun kalau ke sini," balas Jessica.

Tak hanya influencer Korea, ada juga komika Ichal yang ikut menonton pembukaan KIFF 2022. "Rame parah, senang akhirnya ikut KIFF 2022," pungkasnya.

"Kami percaya semua penggemar Hallyu pasti bisa mengerti semua ceritanya sampai kita bisa bertukar budaya antara Korea dan Indonesia," harap Kim Hyun Joo selaku General Manager KCCI. (OL-14)