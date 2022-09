Setelah Black Adam, Henry Cavill Perankan Superman di The Flash

HENRY Cavill akan memerankan Superman kembali dalam film The Flash yang sering tertunda. Ini menjadikannya penampilan pertama sebagai karakter ikonis itu sejak Justice League karya Zack Snyder.

Menurut sumber terpercaya dan terbukti Giant Freakin Robot (GFR), Henry Cavill dibawa kembali sebagai Superman untuk The Flash atas permintaan Dwayne Johnson yang meyakinkan para petinggi di Warner Bros. Discovery untuk membawanya masuk dalam beberapa adegan. Tampaknya juga Henry Cavill secara khusus dibawa untuk akhir cerita yang menimbulkan beberapa pertanyaan tentang yang dia lakukan dalam film tersebut.

Henry Cavill telah memerankan Clark Kent alias Superman di film-film DC Universe sejak Man of Steel pada 2013. Film The Flash berpotensi menjadi penampilan terakhirnya sebagai karakter tersebut.

Status aktor tersebut sebagai Putra Terakhir Krypton di DC Universe telah goyah selama beberapa waktu. Ada laporan menunjukkan bahwa ia ingin meninggalkan peran itu, sementara Warner Bros. Discovery sangat ingin mempertahankannya. Ini masuk akal bagi kedua belah pihak. Karier Henry Cavill tumbuh dalam beberapa tahun terakhir di The Witcher, Enola Holmes, dan Argylle yang akan datang. Di sisi lain, DC Universe Warner Bros. Discovery berada dalam kondisi kacau.

Namun, masuk akal juga bahwa Dwayne Johnson yang meyakinkan Henry Cavill untuk bermain sebagai Superman untuk The Flash. Tidak hanya Warner Bros. Discovery yang sedang mencoba untuk merestrukturisasi DC Universe di sekitar Black Adam, Dwayne Johnson dilaporkan dipekerjakan oleh perusahaan itu sebagai semacam penasihat untuk waralaba secara keseluruhan.

GFR baru-baru ini melaporkan bahwa Black Adam akan menyertakan adegan pascakredit yaitu Superman muncul untuk menantang Dwayne Johnson, meskipun tidak jelas Henry Cavill yang akan memainkan karakter itu, kabar terbaru ini tampaknya membuat penampilannya sedikit lebih mungkin.

Ada juga laporan bahwa The Flash akan memasukkan Superman dalam beberapa kapasitas, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Sekilas awal film Ezra Miller yang penuh gejolak dikatakan telah memasukkan Superman yang lebih muda yang dapat disimpulkan sebagai cara potensial untuk menghapus Henry Cavill sebagai Superman melalui The Flash. Soalnya, film The Flash akan melibatkan perjalanan waktu, realitas berbeda, dan dua Batman yang berbeda, sehingga dua versi Superman yang berbeda tidak terlalu sulit.

Henry Cavill sebelumnya mengatakan bahwa dia memiliki satu penampilan kontrak lagi sebagai Superman yang bisa jadi ialah The Flash. Film ini sekarang dijadwalkan rilis pada 23 Juni 2023, setelah ditunda berkali-kali sehingga ada yang menebak film itu itu benar-benar akan ada di bioskop pada tanggal tersebut. Tampaknya studio masih mengerjakan yang dibutuhkan film dalam hal karakter dan finalisasi, tetapi mungkin Superman oleh Henry Cavill akhirnya akan menjadi yang dibutuhkan The Flash. (OL-14)