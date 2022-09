Seungkwan Seventeen Cover Lagu Harry Styles, As It Was

SEUNGKWAN, personel boy group K-Pop Seventeen, merilis Spotify Single yang meng-cover lagu Harry Styles, As It Was.

Tersedia secara eksklusif di Spotify, single tersebut merupakan versi singkat dari lagu As It Was, yang dinobatkan sebagai Song of The Summer 2022 di Spotify dan mendominasi tangga lagu global sepanjang musim.

Seungkwan juga merilis sebuah film spesial untuk mengiringi lagu tersebut, yang dapat ditonton secara eksklusif melalui K-Pop ON! Track.

Tidak hanya menjadikannya vokalis utama Seventeen, kemampuan vokal Seungkwan terus mendapat pengakuan di antara para stan lewat perilisan single solo-nya untuk soundtrack berbagai serial televisi, seperti Link: Eat, Love Kill, Lovestruck in the City, dan Record of Youth.

Cover lagu ikonik yang pernah dibawakannya, mulai dari lagu Drawing our Moments oleh Taeyon dari Girls Generation sampai berduet dengan Lee Young Ji untuk lagu Juice dari Lizzo, telah membuat Carat, sebutan untuk penggemar Seventeen, menginginkan lebih banyak cover lain untuk dibawakan olehnya.

Dengan penuh semangat atas peluncuran single ini, Seungkwan mengatakan, “Ada Carat yang menyukai dan menantikan versi cover dari saya untuk lagu-lagu pop. Ketika membuat cover lagu, aku suka menantang diri sendiri dengan lagu yang berbeda dari genre dan gaya yang biasanya saya bawakan sebagai seorang artis. As It Was dari Harry Styles merupakan lagu yang paling sering aku dengarkan selama beberapa bulan terakhir. Aku harap mereka semua dapat menikmati single ini sebagaimana aku menikmati proses pembuatannya.”

Ketika single ini tersedia dalam playlist andalan Spotify, K-Pop ON! , pada 30 September 2022, penggemar juga dapat mengakses konten bonus secara eksklusif melalui K-Pop ON! Track.

Selain menampilkan Seungkwan dalam film spesial lagu ini, K-Pop ON! Track juga mengulik pribadi Seungkwan secara lebih jauh dan personal untuk mendiskusikan terkait musikalitasnya, Seventeen, serta masih banyak lagi dalam sebuah wawancara eksklusif.

Sebagai bagian dari program Spotify Single, single eksklusif ini menyediakan cara yang kreatif bagi para artis untuk dapat berekspresi dan berinteraksi dengan para pendengarnya.

Semakin memperkuat komitmen untuk mendorong perkembangan genre K-Pop dan fandom, Spotify terus berkembang menjadi global hub untuk menemukan berbagai genre serta menghubungkan artis dan penggemar di seluruh dunia. (RO/OL-1)