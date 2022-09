Rasyiqa Ingatkan Agar Hindari Friendzone Lewat I've Had Enough

PENYANYI muda Rasyiqa merilis single teranyar yang bertajuk I've Had Enough sebagai pengingat kepada para pendengarnya agar tidak terjebak friendzone.

Dengan nuansa pop rock dan sedikit percikan punk di lagu ini, Rasyiqa mencurahkan kisahnya yang merasa cukup berada di zona nyamannya.

"Kadang kalau udah suka sama orang, kita bisa banget ngelakuin hal bodoh atau meluangkan waktu kita terlalu banyak, sampai lupa kalau nggak semuanya harus kita akomodir untuk menyenangkan orang itu. Story of my life," kata Rasyiqa soal single anyarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/9).

Lagu ini selain menjadi pengingat bagi para pendengarnya juga menjadi cara Rasyiqa untuk menerima dirinya apa adanya dan kembali menjalani hidupnya dengan lebih baik.

Adapun I've Had Enough diproduseri kembali oleh Heston Prasetyo, salah satu personel grup band Vintonic.

Heston juga merupakan produser untuk single Rasyiqa sebelumnya, Get Up (Get Out!).

Heston berpendapat melodi di lagu I've Had Enough sangatlah lepas dan menyenangkan.

"Saya suka bagaimana di lagu kali ini, saya memiliki kebebasan," kata Heston.

Dengan rilisnya single I've Had Enough Rasyiqa menyampaikan harapan agar lagu teranyarnya ini bisa diterima para pendengar setia dan pecinta musik di Tanah Air.

"Dengan dirilisnya lagu ini, aku berharap ini bisa menjadi sebuah pengingat ke orang lain maupun diri sendiri kalau kita ada dalam situasi dimana kita tidak dihargai, kita bisa kok menyudahi itu dengan mengatakan cukup dan memilih untuk pergi," katanya.

Lagu I've Had Enough sudah dapat dinikmati di berbagai digital streaming platform.

Video musik I've Had Enough akan menyusul untuk dirilis dan diproduseri oleh Russel Wijaya. (Ant/OL-1)