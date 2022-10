Cravity Rilis Album Keempat

GRUP K-Pop Cravity merilis mini album ke-4 mereka yang telah sangat dinantikan, New Wave. Disebut oleh Variety sebagai "Up-and-Coming Group to Know," mini album ini hadir tidak lama setelah Cravity menyelesaikan penampilan pertama mereka di KCON LA dan Tur KCON mereka di enam kota di Amerika Serikat (AS). New Wave dirilis bersamaan dengan single utamanya, Party Rock.

Alur cerita Cravity yang menyeluruh selalu berfokus pada perjalanan mereka ke dunia baru, kini dengan tema baru tentang jiwa muda.

Mereka mengangkat perasaan dan emosi sejati dari generasi muda yang datang dengan penuh kebebasan.New Wave menunjukkan sisi Cravity yang lebih dewasa, dengan lirik yang mewakili pertumbuhan mereka sebagai sebuah grup dan kedewasaan yang telah mereka pelajari sepanjang karier mereka.

Baca juga: MAMAMOO akan rilis MIC On pada Bulan Depan

Rapper Serim dan Allen berkontribusi untuk menulis lirik di beberapa lagu, dan mini album ini juga menyertakan lagu pertama yang diproduksi sendiri oleh vokalis utama Cravity, Woobin.

Single utama Party Rock memadukan empat genre sekaligus yaitu, Pop, Rock, Funk, dan EDM, untuk menciptakan sound segar dari sembilan anggota Cravity yang mengekspresikan energi mereka yang penuh semangat.

Jiwa muda Cravity dikemas dalam lagu ini untuk memancarkan energi mereka secara sonik maupun visual. Memberikan pesan bahwa Cravity akan selalu ada untuk Luvity (nama fandom mereka), kesembilan anggota Cravity siap untuk semakin terhubung dengan penggemar mereka lebih dari sebelumnya.

Video klip Party Rock menggambarkan para anggota Cravity yang menikmati waktu mereka seraya melangkah ke ruang baru di mana dunia berubah ketika mereka benar-benar menikmati menjadi diri sendiri.

Musik dan video klip ini memiliki hubungan alur cerita – tentang Cravity yang menemukan diri baru mereka dalam musik. Tempat dua versi berbeda dari diri mereka hidup berdampingan dan menjadi kesempatan bagi untuk menemukan versi diri mereka yang baru.

Terdiri dari 6 lagu, Rapper Serim dan Allen berkontribusi dalam penulisan lirik untuk Party Rock, New Addiction, Automatic, dan Colorful.

Vokalis utama Woobin juga berpartisipasi dalam menulis lirik untuk Colorful, sebuah lagu yang juga menandai lagu pertama yang ia produksi sendiri di album Cravity.

Colorful adalah lagu dance-pop berbasis moombahton yang menggunakan kata warna sebagai metafora; untuk menyampaikan pesan bahwa seseorang yang istimewa dapat membuat kehidupan seseorang yang biasa dan membosankan berubah menjadi penuh warna.

New Wave juga menyertakan lagu berbahasa Inggris pertama mereka, Boogie Woogie.

Dirilis bulan lalu sebelum perilisan album mereka, Boogie Woogie berhasil menarik perhatian berbagai media internasional seperti Zach Sang Show, Refinery29, Audacy, Variety dan banyak lagi. (RO/OL-1)