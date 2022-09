BTS Bisa Tampil di “Bridgerton” Netflix 

BTS sering menjadi cameo di acara televisi dan film, baik melalui karakter yang merujuk pada anggota atau salah satu lagu mereka yang diputar. Tahun ini saja BTS tampil di K-Drama Our Blues, Love All Play, Business Proposal, My Liberation Notes, sitkom The Neighborhood, dan acara HBO Max Peacemaker. Judul-judul tersebut hanyalah beberapa dari sekian banyak program.

Sekarang, ada kemungkinan salah satu lagu BTS bisa muncul di drama periode hit Netflix Bridgerton. Bridgerton menjangkau 82 juta rumah tangga dengan pemutaran perdananya saja!

Grup musik Amerika Vitamin String Quartet menampilkan genre musik, termasuk pop dan rock, metal, emo, punk, techno, country, dan hip-hop, karena mencakup artis musik populer. Cover mereka telah ditampilkan di acara TV Gossip Girl, The Vampire Diaries, House, dan Modern Family, dan beberapa kali di Bridgerton.

Baru-baru ini, Vitamin String Quartet bertanya kepada ARMY di Twitter lagu BTS apa yang ingin mereka dengar di Bridgerton Musim ketiga. Mereka membuat tagar BTS dan Bridgerton untuk mendapatkan perhatian penggemar.

ARMY punya banyak saran bagus. Tetap saja, "Black Swan" adalah pilihan yang populer sejauh ini. Tak lama setelah itu, Vitamin String Quartet membagikan bahwa mereka merilis album cover BTS yang berisi hits mereka. Single pertama mereka yang akan dirilis adalah “IDOL.”

Mengetahui bahwa Vitamin String Quartet sudah memiliki cover, tidak ada salahnya jika 1 cover lagu akan dimasukkan dalam Bridgerton Musim 3!

Sebelumnya, ARMY mengedit Jimin BTS di sampul acara TV populer, seperti Bridgerton. Jadi, kami berharap tidak hanya salah satu lagu BTS tetapi seorang anggota dapat tampil di acara itu.

Selain itu, Jungkook adalah penggemar Bridgerton! Dia berbagi bahwa dia telah menonton semuanya dalam Q&A Instagram.

Jadi, akan sangat keren jika BTS benar-benar tampil dalam serial drama! Terlihat seperti sudah takdirnya. (OL-6)