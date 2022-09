Vakum Dua Tahun karena Pandemi, Soundrenaline akan Kembali Goncang Jakarta

FESTIVAL musik tahunan berskala nasional, Soundrenaline, akhirnya akan comeback dan siap mengguncang Ibu Kota Jakarta setelah dua tahun vakum akibat terdampak pandemi covid-19.

Ajang musik yang hampir berusia dua dekade itu mengundang 18 musisi internasional serta puluhan musisi lokal ternama untuk meramaikan kawasan Eco Park Ancol pada 26-27 November 2022 dengan tema Comeback Live and Louder.

"Soundrenaline itu awal mulanya kan 2002 di Jakarta, sudah 20 tahun yang lalu. Sekarang walaupun masih edisi ke-18 tahun akibat kemarin dua tahun absen karena covid-19, kita ingin balikin hype-nya kembali ke Jakarta. Jadi kita balikin seperti awal histori-nya bahwa Soundrenaline itu festival musik yang paling disegani seperti pada awalnya dulu. Menjadi festival yang paling keren dengan pop culture-nya," kata CEO Ravel Entertaintment Ravel Junardy yang merupakan promotor dari Soundrenaline 2022 di Hard Rock Jakarta, Rabu (28/9).

Meski sudah diungkap ada 18 musisi internasional dan puluhan musisi lokal, Ravel baru mengungkap sedikit dari deretan musisi-musisi kenamaan tersebut.

Adapun untuk deretan musisi dari luar negeri, Soundrenaline akan menghadirkan Neck Deep, FKJ, Mono, Plain White Ts, dan Hollow Coves.

Sementara untuk musisi lokal yang sudah dipastikan tampil di antaranya Seringai, The Brandals, Mocca, Feel Koplo, The S.I.G.I.T., Pure Saturday, Rocket Rockers, Burgerkill, Isyana Sarasvati, Deadsquad, Goodnight Electric, Tiket, Mario Zwinkle, Stars and Rabbit, Barasuara, The Upstairs, Ndarboy Genk, Indra Lesmana, d’Cinnamons, Polyester Embassy, Prediksi, hingga Potret.

Masih banyak deretan musisi baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang akan diungkap dalam beberapa waktu ke depan oleh Ravel Entertaintment.

Selain musik, Soundrenaline 2022 menjanjikan suguhan penampilan nonmusik yang diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada para penggemar festival musik di Tanah Air.

Untuk menghadirkan hiburan dari sisi nonmusik, Ravel Entertaintment menggandeng Samara Media and Entertaintment menghadirkan sentuhan hiburan lainnya yang berbeda dari panggung-panggung konser pada umumnya.

"Kita sangat excited menyambut 20 tahunnya Soundrenaline, nah di sini kita mau ngasih nuansa dan sensory yang berbeda juga di festival musik ini. Selain hiburan dari segi musik dengan musisi-musisi top yang sudah dibeberkan. Kita juga akan memberikan hiburan seperti sesi komedi. Nanti ada dari Majelis Lucu Indonesia ya MLI. Kita tahu MLI sudah hadir dengan kejutan dan maka dari itu nantikan kejutan MLI di Soundrenaline," kata CMO Samara Media and Entertaintment Desy Bachir.

Tidak hanya sentuhan komedi, Soundrenaline 2022 juga akan menyediakan panggung untuk seniman digital seperti Tahilalats menunjukkan instalasi seni yang tentunya selain estetik bisa dinikmati oleh pengunjung.

Ada juga program bertajuk Portal to Mindrenaline yang dibuat oleh Greatmind menjadi wadah untuk para pengunjung bisa rehat sejenak dari hiruk pikuk di dalam konser sehingga dengan demikian dinilai bisa menciptakan Soundrenaline 2022 dengan porsi seimbang.

Adapun tiket Soundrenaline 2022 sudah bisa dibeli secara daring melalui aplikasi Tokopedia Ticket Events sejak Rabu (28/9).

Adapun rincian harganya adalah sebagai berikut:

Early Bird: Rp 588.000 (2 Day Pass)

Presale Early Entry Before 1 PM: Rp 888.000 (2 Day Pass)

Presale Normal: Rp1.188.000 (2 Day Pass)

Daily Ticket Day 1: Rp988.000

Daily Ticket Day 2: Rp988.000

VIP Cabbana Maximal 5 Persons: Rp 1.888.000 (2 Day Pass & Exclude Ticket)

Informasi lebih lanjut terkait pengumuman nama-nama musisi yang akan hadir selanjutnya dapat dinantikan para penggemar Soundrenaline melalui situs web soundrenaline.id. (Ant/OL-1)