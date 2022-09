John Cena Pecahkan Rekor Dunia Sebagai Orang yang Paling Banyak Berdonasi untuk Anak-Anak

SETELAH mengalahkan musuh di atas ring gulat dalam jumlah yang tidak terhitung, pegulat dan aktor asal AmerIka Serikat (AS), John Cena mencatat sebuah prestasi baru yang tampak jauh lebih heroik.

Pekan lalu, nama Cena terpampang di Guinness World Records. Uniknya, rekor yang diperoleh Cena sama sekali tidak berhubungan dengan seni gulat atau bela diri apa pun.

Guinness World Records mencatat bintang serial Peacemaker itu sebagai figur berhasil yang mengabulkan banyak sekali permohonan.

Guinness World Records mengumumkan bahwa aktor berusia 45 tahun itu memecahkan rekor sebagai orang yang paling banyak mengabulkan permintaan dan berdonasi di Make-A-Wish.

Adapun, menurut catatan Guinnes World Record, per 19 Juli silam, aktor itu mencapai rekor tersebut setelah mengabulkan sampai 650 permohonan kepada anak-anak yang keluarganya menghubungi Make-A-Wish dengan 500 di antaranya telah dikabulkannya pada 2015.

Seperti Dilansir dari Guardian, Selasa (27/9), pejabat Guinness World Records yang memverifikasi penghitungan memuji upaya Cena sebagai rekor yang sangat besar.

Pasalnya, jumlah permohonan yang ditangani Cena bisa dibilang tidak tertandingi. Guinness memberikan catatan bahwa tidak ada orang mana pun yang pernah mengabulkan lebih dari 200 permohonan, pegulat WWE itu.

Semenjak Cena bergabung dengan yayasan Make-A-Wish, dirinya telah menjadi selebritas yang paling sering diminta permintaan oleh anak-anak. Kepada media, Cena mengekspresikan kebahagiaannya untuk melakukan tugas mulia ini.

"Aku tidak bisa mengatakan seberapa keren untuk melihat anak-anak, dan keluarganya bahagia. Aku sungguh ingin memperlihatkan kepada mereka, (dengan adanya aku) bahwa ini adalah hari mereka," kata Cena seperti dilansir dari Daily Mail UK, Selasa (27/9).

Tindakan pengabulan permohonan oleh Cena semuanya difasilitasi oleh yayasan Make-A-Wish, sebuah organisasi badan amal berbasis nirlaba yang sering membantu anak-anak pengidap sakit parah atau sekarat. Mereka juga mencoba mengabulkan permohonan anak-anak yang berada di tengah kondisi sukar bisa terpenuhi.

"Jika saya dapat menawarkan pengalaman yang fantastis, saya akan menjadi yang pertama melakukan kewajiban saya," tambah Cena.

Bersama Make-A-Wish, Cena sering mengunjungi anak-anak yang mengidap penyakit fatal di rumah sakit untuk menghibur mereka. Kriteria anak yang termasuk ke dalam daftar untuk dibantu yayasan Make-A-Wish adalah anak berusia 2 tahun sampai dengan 18 tahun.

“Bersama-sama, kami menciptakan harapan yang mengubah hidup untuk anak-anak dengan penyakit kritis,” demikian pernyataan Make-A-Wish.

Yayasan Make-A-Wish didirikan pada 1982, Cena telah bekerja sama dengan mereka untuk mengabulkan keinginan anak-anak sejak 2002, beberapa tahun setelah ia memulai kariernya sebagai pegulat profesional.

Setelah 10 tahun kemudian, Cena mengabulkan permintaan ke-1.000 yayasan tersebut kepada seorang penggemarnya yang bernama Cardon.

“Keinginan lebih dari sekadar hal yang menyenangkan. Dan itu jauh lebih dari sekadar hadiah, atau peristiwa tunggal dalam waktu. Tindakan mewujudkan keinginan mereka dapat memberi mereka keberanian untuk mematuhi perawatan medis mereka.”

Saat popularitasnya sebagai juara dunia 16 kali melonjak, begitu pula permintaan anak-anak agar dia mengabulkan keinginan mereka.

Dengan citranya sebagai pegulat WWE heroik, tentu anak-anak sangat antusias menerima kedatangan John Cena.

Digambarkan oleh Make-A-Wish sebagai selebritas yang paling sering diminta untuk ditemui oleh anak-anak, Cena berusaha menunjukkan perilaku sopan dan nada rendah hati setiap kali berbicara tentang pekerjaannya dengan Yayasan Make-A-Wish.

"Jika Anda membutuhkan saya untuk ini selamanya, saya tidak peduli apa yang saya lakukan, saya akan meninggalkan apa yang saya lakukan dan terlibat karena saya pikir itu hal yang paling keren," kata Cena dalam sebuah wawancara yang dikutip oleh situs Guinness.

Dia juga mengatakan: "Saya hanya meninggalkan segalanya. Jika saya dapat menawarkan pengalaman yang fantastis, saya akan menjadi yang pertama untuk melakukan bagian saya."

Anak-anak yang berpartisipasi dalam Make-a-Wish dapat memilih untuk bertemu dengan seorang selebriti, pergi ke suatu acara atau bahkan memberikan hadiah kepada orang lain.

Kunjungan Cena untuk yayasan sering melibatkan dia membawa salah satu sabuk kejuaraan yang dia pegang selama 20 tahun kariernya dengan World Wrestling Entertainment.

Pegulat yang telah memenangkan rekor kejuaraan WWE sebanyak 13 kali itu juga sangat sering bercengkrama dan bergaul dengan anak-anak untuk bermain ataupun berfoto dengan mereka dan sering kali diketahui mengajarkan anak-anak mengenai olahraga gulat di antara tali ring.

Selain sibuk dengan pekerjaannya dalam bidang kemanusiaan, Cena juga terlihat di berbagai proyek film dan TV. HBO baru saja mengajak kerja sama dalam sebuah film Fast X dengan berperan sebagai Jakob Toretto.

Cena juga aktif dalam dunia hiburan dan telah membintangi berbagai film seperti The Marine (2006), 12 Rounds (2009), Trainwreck (2015), Ferdinand (2017), Bumblebee (2018), dan F9 (2021).[15]

Dia juga merilis album rap berjudul You Can't See Me (2005), yang meraih predikat platinum. (OL-1)