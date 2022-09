Tanpa Haechan dan Mark, NCT Dream Kembali Tampil di Indonesia

GRUP idola K-pop NCT Dream kembali tampil di hadapan para penggemar mereka di Indonesia melalui gelaran acara musik Korean Wave 2022, yang berlangsung di salah satu mal di kawasan Cibubur, Jawa Barat dan disiarkan stasiun televisi swasta, Rabu (28/9) malam.

Lima personel grup yang hadir, Renjun, Jeno, Jaemin, Chenle, dan Jisung mengawali penampilan mereka dengan membawakan Beatbox dari album kedua versi kemas ulang berjudul sama yang dirilis tahun ini, diikuti Hot Sauce. Dua personel lain grup itu, yakni Mark dan Haechan, absen.

Penampilan langsung ini menjadi yang kedua bagi NCT Dream di Indonesia pada tahun ini setelah Mei lalu.

Pada Mei lalu, mereka tampil di acara yang digelar sebuah bank swasta. Saat itu, lima dari tujuh personel yang tampil yakni Renjun, Jeno, Jaemin, Chenle, dan Jisung.

Mereka membawakan lagu Hot Sauce, Ridin', Hello Future, dan Gltich Mode.

Personel termuda grup atau maknae, Jisung, mengaku bersyukur atas sambutan para penggemar atau NCTzen yang, menurut dia, begitu luar biasa. Dia mengaku senang bisa kembali ke Indonesia setelah gelaran konser solo pada 2020.

NCT Dream, awal bulan ini, menggelar konser bertajuk The Dream Show 2: In a Dream di Seoul, Korea Selatan.

Konser dua malam yakni pada 8 dan 9 September lalu itu menjadi yang kedua mereka gelar setelah 2019 dan konser tatap muka pertama sejak hampir tiga tahun pandemi covid-19.

Grup yang beranggotakan Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle dan Jisung itu memulai debut pada 2016 sebagai subunit ketiga dari NCT melalui lagu Chewing Gum.

Mereka kemudian merilis lagu-lagu hit seperti Glitch Mode, Beatbox, Hot Sauce, Hello Future, dan We Go Up. (Ant/OL-1)