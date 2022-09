Teks Lagu Starman Tulisan Tangan David Bowie Terjual Rp3,3 Miliar

TEKS lagu pop klasik Starman, yang ditulis tangan oleh David Bowie, terjual dalam sebuah lelang di Inggris, Selasa (27/9), seharga 203.500 pound sterling atau sekitar Rp3,3 miliar.

Dirilis sebagai single pada 1972, lagu Starman kemudian kembali muncul dalam album Ziggy Stardust.

Teks lagu itu terjual dengan harga lima kali lipat dari perkiraan awal sebesar 40 ribu pound sterling.

Pemenang lelang untuk teks lagu itu adalah Olivier Varenne, direktur akuisisi dan koleksi Museum of Old and New Art di Tasmania. Dia mengaku membeli teks lagu itu atas nama seorang kolekter pribadi.

"Kami menerima ketertarikan dari berbagai penjuru dunia untuk memorabilia bersejarah ini," ujar Paul Fairweather dari Omega Auctions.

"Kami sangat puas dengan harga jualnya yang luar biasa dan yakin teks lagu itu akan sangat dihargai dan disimpan dengan baik oleh sang pemenang lelang," lanjutnya.

Teks lagu itu sebelumnya dipamerkan sebagai bagian dari koleksi David Bowie di V&A Museum. Teks lagu itu telah dimiliki oleh seseorang sejak 1980-an.

Teks di kertas A4 itu menampilkan koreksi yang ditulis oleh Bowie, termasuk koreksi pengejaan dan tambahan kata-kata.

David Bowie, yang memiliki nama asli David Jones, meninggal dunia di usia 69 tahun di New York pada 2016. (AFP/OL-1)