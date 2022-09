Ber Rilis Single dan Video Klip Boys Who Kiss You in Their Car

BOYS Who Kiss You In Their Car, lagu dari musisi pendatang baru yang sedang ramai dibicarakan, Ber, baru saja dirilis bersamaan dengan sebuah video klip bernuansa grunge.

"Lagu ini ditulis tepat setelah aku menyadari bahwa aku mungkin memiliki tipe," kenang Ber. "Aku ingin menunjukkan sisi lain diriku dengan lagu ini, dan teman-temanku dari Now Now adalah jembatan yang sempurna ke dunia musik yang lebih grunge melalui lagu ini. Lagu ini adalah tentang lautan tipe laki-laki yang sangat spesifik, yang ternyata aku sukai saat bermain aplikasi Tinder dan menjelajahi dunia perkencanan di Minneapolis, di mana setelah pergi kencan dengan 5 pria yang berbeda, ternyata semuanya mengajakku untuk pergi berjalan-jalan dengan mobil dengan memutar lagu The 1975, dan aku menulis lagu ini untuk mereka dan menjuluki mereka sebagai laki-laki yang menciummu di mobil."

Bersamaan dengan single sebelumnya Superspreader, Boys Who Kiss You In Their Car menampilkan vokal Ber yang menawan dan penulisan lagu yang jujur, dan merupakan cuplikan dari musik baru yang sedang ia persiapkan untuk dirilis dalam beberapa bulan mendatang.

Baca juga: JVKE Rilis Album Perdana

Berasal dari Bemidji, Minnesota, Amerika Serikat, Ber menghabiskan sebagian besar kehidupan dewasanya di Inggris sebelum pindah kembali ke Amerika Serikat pada 2021, di mana ia tinggal di ruang bawah tanah milik pamannya.

Selama transisi yang tidak terduga ini, Ber mulai membuat EP perdananya, And I'm Still Thinking About That, dari jarak jauh sambil berkolaborasi dengan berbagai musisi seperti Sfven, Hazel English, dan Hot Dennis.

Setelah dirilis, single utama Meant To Be langsung viral dan mengumpulkan lebih dari 50 juta stream secara global.

Setelah dipuji untuk penulisan lagunya yang tulus dan vokalnya yang lembut, Ber meraih dukungan dari tastemaker musik Zane Lowe serta Travis Mills dan juga BBC Radio 1 dan Triple A Radio.

Ber memberikan penampilan perdananya di festival SXSW tahun ini serta Summerfest di Wisconsin dan tampil bersama Tom Odell, JP Saxe, Holly Humberstone, dan Maisy Peters.

Ber juga akan melakukan tur dengan penyanyi/penulis lagu ternama Sigrid pada akhir bulan ini dalam serangkaian pertunjukan di Amerika Serikat. (RO/OL-1)