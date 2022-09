Meghan Markle Mengeluh tidak Dapat Bayaran Saat Tur Kerajaan

MEGHAN Markle mengeluh tidak mendapat gaji saat menjalani tur kerajaan pertamanya pada 2018, dikutip dari sebuah buku seperti dilansir Page Six, Minggu (25/9).

Meghan, Duchess of Sussex, menikahi Pangeran Harry pada 2018. Meghan bersama suaminya melawat ke Australia, Fiji, Tonga, dan Selandia Baru pada Oktober 2018.

Pasangan itu menghadiri 76 acara dalam kurun 16 hari, dan berdasarkan buku baru, Meghan sulit memahami mengapa dia harus ambil bagian dari tur yang menguras energi itu.

Baca juga: Luncurkan Program Podcast, Meghan Markle Wawancarai Serena Williams

"Meski dia menikmati perhatian, Meghan tidak memahami apa tujuan dari berjalan dan berjabat tangan dengan banyak orang," kata Valentine Low, penulis buku Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, yang akan rilis pada 6 Oktober.

Low menulis Meghan bahkan terdengar mengeluh tentang tur tersebut, seperti disiarkan Page Six.

"Saya tidak percaya saya tidak digaji untuk ini," kata Meghan, berdasarkan buku tersebut.

Di balik tur ke beberapa negara itu, Low mengklaim suasana kian memanas antara Meghan dan para ajudan.

Menurut buku, Jason Knauf, yang mengurusi operasi media pasangan itu, mengajukan keluhan via surel selama tur kerajaan.

Dia diduga memanggil Meghan karena memperlihatkan perilaku'tidak dapat diterima' terhadap seorang staf yang 'bekerja dengan baik' dan menyatakan keprihatinannya tentang perlakuannya terhadap dua asisten pribadi, kata buku.

Sebelumnya, pada 13 September lalu dilaporkan bahwa Meghan telah menunda episode terbaru dari siniar Spotify selama periode berduka atas kepergian Ratu Elizabeth II.

Siniar Meghan yang bertajuk Archetypes, sejauh ini sudah menghadirkan bintang tamu penyanyi Mariah Carey dan petenis Serena Williams.

Markle sebelumnya dikenal sebagai aktris yang berakting dalam drama hukum Suits, sebelum akhirnya menikah dengan Pangeran Harry.

Harry dan istrinya mundur dari keluarga kerajaan pada 2020, kemudian pindah ke California bersama dua anak mereka. (Ant/OL-1)