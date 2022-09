Di Tengah Kabar Konflik Antarpemain, Don't Worry Darling Puncaki Box Office

TERNYATA pemberitaan negatif tidak membuat film Don't Worry Darling tidak diminati penonton. Film terbaru Olivia Wilde itu sukses memuncaki Box Office dengan meraup pendapatan sebesar US$19,2 juta.

Tidak diketahui apakah perselisihan di balik layar, termasuk antara sutradara dan aktris Florence Pugh membantu atau malah menurunkan angka penjualan tiket.

Meski begitu, film produksi Warner Bros itu disebut pengamat perfilman David A Gross cukup sukses untuk film misteri romantis.

Pemuncak Box Office pekan lalu, The Woman King, turun ke posisi kedua dengan raihan US$11,1 juta. Raihan itu turun 42% dari yang diraih film itu pada pekan lalu.

The Woman King, yang dibuat berdasarkan kisah nyata tentang prajurit perempuan Afrika, dibintangi oleh Viola Davis.

Posisi ketiga ditempati oleh film Avatar yang dirilis untuk ketiga kalinya. Film buatan sutradara James Cameron itu meraup pendapatan sebesar US$10 juta, matoritas dari penayangan di Imax.

Studio 20th Century berharap perilisan ulang film Avatar akan menjadi pemicu daya tarik untuk film kedua Avatar, Avatar: The Way of Water, yang akan dirilis Desember mendatang.

Posisi keempat diduduki film 20th Century lainnya, Barbarian. Film horror yang dibitangi Georgina Campbell dan Bill Skarsgard itu meraup pendapatan sebesar US$4,8 juta.

Film horror lainnya, Pearl, menduduki posisi kelima. Film yang dibintangi Mia Goth itu meraup pendapatan sebesar US$1,9 juta. (AFP/OL-1)