Netflix Umumkan Tayangan Terbaru

Netflix mengumumkan berbagai tayangan menarik dari para pemainnya langsung dalam acara global Tudum pada Sabtu (24/9) waktu setempat.

Dalam acara virtual yang ditayangkan langsung melalui streaming secara global tersebut, Tudum menghadirkan 120 cuplikan konten dari serial, film, acara khusus, serta permainan. Acara ini juga diikuti oleh lebih dari 200 bintang Netflix.

Hadir dalam acara Tudum antara lain adalah Gal Gadot, Chris Hemsworth, Michelle Yeoh, Gaten Matarazzo, Jason Momoa, Henry Cavill, Lily Collins, Omar Sy, Alia Bhatt, Rajkumar Rao, Pedro Alonso, Park Hae-soo, Lee Jung-jae, dan masih banyak lagi.

Dalam siaran resmi Netflix, Minggu, Tudum juga memperkenalkan banyak judul baru yang dibintangi oleh aktris dan aktor ternama yang pantas dinanti.

Millie Bobby Brown, Henry Cavill, dan Helena Bonham Carter mengumumkan bahwa film "Enola Holmes 2" akan tayang pada 4 November.

Misteri tentang penumpang pesawat Montego Air Flight 828 di "Manifest S4" juga tayang pada tanggal yang sama.

Kisah Ratu Elizabeth II dalam "The Crown" Musim 5 mulai dapat ditonton pada 9 November. Sedangkan perjuangan Assane dalam menyingkirkan hantu masa lalu di "Lupin Season 2" dan "Emily in Paris" Musim 3 tayang pada 21 Desember.

Selain serial yang menjadi favorit penonton, Netflix juga menghadirkan film aksi mata-mata terbaru dari Gal Gadot, Jamie Dornan, dan Alia Bhat dalam "Heart of Stone" yang akan tayang pada 2023.

Jenna Ortega, Christina Ricci, dan Catherine Zeta-Jones juga turut mewarnai serial "WEDNESDAY", yang berkisah tentang perjalanan Wednesday Addams sebagai murid di Nevermore Academy.

Gregory Mann, Ewan McGregor, Tilda Swinton, Finn Wolfhard pun turut mengisi suara dalam film karya sutradara ternama Guillermo del Toro, "Pinocchio".

Ikuti juga kisah sepasang sahabat, Sophie (Sophia Anne Caruso) dan Agatha (Sofia Wylie), yang terpaksa berada di sisi berlawanan ketika mereka bergabung dengan sekolah sihir dalam film "The School for Good and Evil" yang tayang 19 Oktober.

Ada juga perjalanan detektif ternama Benoit Blanc (Daniel Craig) untuk mengupas misteri baru di "Glass Onion: A Knives Out Mystery" pada 23 Desember.

Satu lagi kisah kerajaan yang selalu dinantikan adalah "Queen Charlotte: A Bridgerton Story", sebuah spin-off dari "Bridgerton" yang populer. Serial ini akan hadir mulai 2023. (Ant/OL-12)