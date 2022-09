Seungkwan Minta Maaf pada Ibu Saat Konser SEVENTEEN di Indonesia

BOO Seung-kwan atau dikenal dengan panggilan Seungkwan, salah satu personel grup idola K-pop SEVENTEEN, mencurahkan perasaan sesalnya di sela gelaran konser bertajuk [BE THE SUN] - JAKARTA di ICE BSD City, Tangerang, Sabtu (25/9) malam lalu.

Rasa sesal itu dia tujukan pada sang ibunda, yang tengah berulang tahun. Seungkwan mengaku sempat cekcok dengan ibunya sebelum bertolak ke Indonesia.

"Aku mau minta maaf sama ibu. Aku mau bilang aku cinta ibu," kata Seungkwan yang kemudian mengucapkan terima kasih karena para penggemar atau CARAT memberinya kesempatan mengeluarkan isi hati.

Baca juga: Jun Beri Teaser Limbo di Konser SEVENTEEN di Indonesia

Seungkwan, yang dikenal rekan-rekannya sebagai raja lagu tema drama, sebelumnya juga sempat menujukkan kemampuan vokalnya tanpa iringan musik.

Saat itu, dia menyanyikan beberapa baris lirik lagu The Reason, yang menjadi lagu tema drama Lovestruck in the City. Drama itu dibintangi aktor Ji Chang-wook dan Kim Ji-won.

Awalnya, Seungkwan salah mengambil nada. Dia lalu menampar pipi kanan dan kirinya, yang dibalas tawa para penggemarnya.

Dia lalu memulai kembali bernyanyi pada lirik, "Naega neoreul geurimyeo saneun iyu. Aega tadorok maeil bureun iyu. Gachi eopseodo waenji hamkke inneun deut neoneun. Tteeonael su eomneun nae nameoji."

"Benar-benar raja OST drama," kata DK usai Seungkwan menyelesaikan lagunya.

Di sela konser berlangsung, dia sempat menyatakan rasa rindunya pada para penggemar. Dia bertanya kabar mereka dan memahami penantian lama penggemar untuk bertemu sejak pandemi covid-19 melanda, hampir tiga tahun terakhir

"Apa kabar? Aku tahu betul CARAT Jakarta sudah menunggu kami begitu lama. Terima kasih karena sudah menunggu kami. Aku minta maaf karena kalian menunggu kami lama," kata Seungkwan.

Dalam konser [BE THE SUN] - JAKARTA, dia bersama grupnya membawakan HOT sebagai lagu pembuka. Lagu ini juga menjadi pembuka konser mereka di Seoul pada Juni lalu dan kawasan Amerika Utara, pada Agustus 2022.

Ke- 13 personel SEVENTEEN yakni Vernon, Mingyu, Wonwoo, S Coups, Woozi, DK, Seungkwan, Jeonghan, Joshua, Dino, The8, Jun, dan Hoshi muncul di atas panggung sekitar pukul 18.35 WIB, mengenakan busana serba hitam. (Ant/OL-1)