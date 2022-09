Jun Beri Teaser Limbo di Konser SEVENTEEN di Indonesia

WEN Junhui atau yang dikenal sebagai Jun SEVENTEEN membawakan sebaris lirik single barunya, yang berjudul Limbo untuk kali pertama dalam gelaran konser bertajuk [BE THE SUN] - JAKARTA di ICE BSD City, Tangerang, Sabtu (24/9) malam tadi.

Penyanyi asal Negeri Tirai Bambu itu, sembari bernyanyi, juga menunjukkan koreografi tepat pada lirik Reborn in my limbo. "A dream in a dream, sweet dream. Burning in my limbo. A dream in a dream, sweet dream."

Para penggemar SEVENTEEN atau yang biasa disebut CARAT menjerit mendengar itu. Teriakan mereka semakin kuat saat melihat bagian depan kaus Jun terangkat sehingga memperlihatkan otot-otot perutnya. Kamera bahkan menyorot otot-otot perut Jun.

Jun kemudian mengakhiri penampilan singkatnya dengan mengucapkan terima kasih kepada penggemar.

Aksi ini dia lakukan atas permintaan rekan-rekannya. Sebelummya, rekan Jun, Vernon juga sempat membawakan koreografi Limbo saat sesi bincang bersama penggemar. Jun juga ikut membawakan koreografi serupa dan dibalas tepukan tangan para personel SEVENTEEN lainnya.

Jun, di sela konser, mengatakan energi para CARAT hampir sama saat konser terakhir SEVENTEEN dua tahun lalu. Dia berharap grupnya bisa menyanyikan lebih banyak lagu dalam konser mendatang

"CARAT tidak berubah, sama seperti terakhir kami ke sini. Suasananya sama persis. Semoga lain kali kami bisa menampilkan lebih banyak lagu lagi," kata dia.

Single Limbo beserta video musiknya dirilis sehari sebelumnya atau 23 September lalu di berbagai penyedia layanan musik. Video musik single yang diunggah di laman HYBE LABELS itu sudah ditonton sebanyak 1,6 juta kali.

Dalam video itu, Jun, yang tergabung dalam tim performa SEVENTEEN, menghadirkan paket lengkap melalui single solonya itu mulai dari kemampuan mengekspresikan lagu, koreografi, suara hingga penampilannya.

Dia mengartikan Limbo sebagai ruang yang diciptakan emosi cinta. (Ant/OL-1)