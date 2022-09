RM BTS Masuk Daftar '40 Under 40 Asia Pasifik' Majalah Apollo 

MAJALAH Apollo memasukkan RM dalam daftar 'artis inspirasional dan inovator kreatif'. Anggota BTS ini pun masuk dalam jajaran '40 Under 40 Asia Pacific' sebagai kolektor seni.

"Seni merangkul dunia mimpi dan ketidakteraturan," ucap RM kepada majalah Apollo.

"Ini menciptakan kesadaran dan membuka jendela bagaimana kita memandang dunia," imbuhnya.

Sebagai anggota BTS, RM yang juga seorang filantropis utama seni, memiliki fokus khusus pada artis Korea Selatan. Koleksinya termasuk karya seniman abstrak besar seperti Youngkuk Yoo, Hyong-keun Yoon, Kim Whanki dan Tschang-yeul Kim.

Pada tahun 2020, Dewan Seni Korea menobatkannya sebagai 'Sponsor Seni Tahun Ini' atas sumbangannya ke Museum Seni Modern dan Kontemporer Nasional Seoul, yang digunakan untuk mencetak ulang publikasi seni untuk didistribusikan ke perpustakaan umum di seluruh penjuru Korea.

September lalu, dia menyumbangkan 100 juta won Korea (US$71.530) ke Yayasan Warisan Budaya Korea Luar Negeri (OKCHF), yang akan digunakan untuk restorasi gaun kerajaan era Joseon di Museum Seni Los Angeles. Baru-baru ini, dia memberi tahu 'Intersections: The Art Basel podcast' bahwa dia sedang memikirkan cara untuk memamerkan koleksinya secara publik.

Dari penyertaannya dalam 40 Under 40 tahun ini, RM merasa benar-benar terhormat dan berterima kasih atas pengakuan tersebut.

RM baru-baru ini berpartisipasi sebagai narator untuk pameran 'The Space Between: The Modern in Korean Art' di Los Angeles County Museum of Art. Dia juga baru-baru ini menyumbangkan 100 juta Won ke Yayasan Warisan Budaya Korea Luar Negeri untuk melestarikan jubah tradisional dari Dinasti Joseon.(allkpop/OL-5)