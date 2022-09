One Piece Film: Red, Film Bajak Laut Berambut Merah

FILM yang diangkat dari manga One Piece bertajuk One Piece Film: Red resmi ditayangkan di bioskop Indonesia pada Rabu (21/9).

One Piece Film: Red mengisahkan seorang karakter bajak laut dengan topi jerami bernama Luffy yang pergi ke sebuah festival musik. Festival musik tersebut diadakan di Pulau Musik Elegia yang merupakan lokasi konser diva terbesar di dunia yakni Uta.

Festival musik tersebut menjadi awal pertemuan Luffy dan Uta. Hingga terungkap fakta terkait Uta yang merupakan anak dari bajak laut rambut merah, Shanks, yang menghilang secara misterius. Shanks adalah inspirasi Luffy. Karena itu karakter Shanks berperan penting dalam hidup Luffy.

Film ini dibuat oleh studio Toei Animation dengan sutradara Goro Taniguchi. Sementara itu, keterlibatan sang kreator Eiichiro Oda lebih banyak daripada proyek-proyek mereka sebelumnya.

Di Jepang, penjualan tiket One Piece Film: Red telah mencapai angka USD234 juta. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding penjualan Jujutsu Kaisen: 0 di Jepang yang hanya mencapai USD96,76 juta. Angka penjualan tiket tersebut membuat Once Piece Film: Red menduduki peringkat ke-8 film anime terlaris di Jepang dan menjadi film dalam waralaba One Piece dengan pendapatan tertinggi.(OL-5)