WHITNEY Houston dikenal sebagai penyanyi dengan popularitas diva pop dan R&B. Meskipun telah meninggal dunia, nama dan lagu-lagunya terus dikenang oleh penggemarnya.

Saat ini 20 lagu terbaik Whitney Houston diberi peringkat berdasarkan hasil tinjauan yang dikutip dari halaman resmi the guardian pada Kamis (22/9).

1. You Give Good Love (1985)

2. Step By Step (1996)

3. Look Into Your Heart (1994)

4. Run to You (1992)

5. Million Dollar Bill (2009)

6. Count on Me (1995)

7. I Didn’t Know My Own Strength (2009)

8. One of Those Days (2002)

10. Saving All My Love for You (1985)

11. All the Man That I Need (1990)

12. The Greatest Love of All (1986)

13. I Will Always Love You (1992)

14. I’m Your Baby Tonight (1990)

15. How Will I Know? (1985)

16. It’s Not Right But It’s Okay (1999)

17. My Love Is Your Love (1999)

18. Exhale (Shoop Shoop) (1995)

19. I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) (1987)

20. I Have Nothing (1992)

(OL-5)