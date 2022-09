Livy Renata Lancar Berperan di Film Love in Game

Gamer dan Youtuber Livy Renata yang sedang naik daun memerankan Livy dalam film Love in Game yang tayang perdana di platform MAXstream, Rabu (21/9). Peran ini terasa mudah baginya karena di film garapan sutradara Rendy Herpy, apa yang diperankan mirip kisah kesehariannya.

Livy di film Love in Game dikisahkan sebagai gamer, seperti kisah Livy Renata sebenarnya. "I tidak terlalu kesulitan selama memainkan peran Livy di film Love in Game ini, karena mirip dengan kehidupan I," kata Livy Renata dengan gaya khasnya pada Rabu (22/9) sore. Livy memang dikenal sering menyebut kata ganti dirinya dengan I, melantangkan kata wooyy, dan mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris.

Meski merasa mudah, Livy Renata tetap tertantang selama memainkan peran Livy di film Love in Game. Apalagi ketika Livy Renata beradegan dengan Gabriel Prince, salah satu lawan mainnya yang memainkan peran Prince. "Ada adegan yang menurut i sedikit susah, terutama saat harus nyebur ke kolam berenang," ucap Livy Renata.

Menurut Livy Renata, adegan itu susah karena sutradara hanya ingin take one shoot dan tidak mau mengulangnya saat syuting. "Semua pemain, termasuk I, punya pressure dari sutradara, karena kalau adegan nyebur itu gagal, harus take lagi, our clothes, our hair, our make up, itu harus ulang," ujar Livy Renata.

Meski tidak mudah, Livy Renata bisa melakoni adegan nyebur ke kolam berenang itu. "We did it well, one take," ujar Livy Renata.

Film Love in Game menceritakan kedekatan Livy dan Prince layaknya pasangan Tom dan Jerry yang menggemaskan. Livy dikisahkan sebagai mahasiswi yang 'gila' bermain games, sedangkan Prince adalah teman kampus Livy yang seringkali terlambat datang kuliah bareng Livy.

Prince dikenal sosok cowok populer karena wajah tampannya mirip aktor Korea di kampus. Meski Prince menjadi incaran banyak cewek di kampus, Livy tetap tidak jauh hati. "Livy hanya ingin menggambarkan bahwa cinta tumbuh bukan hanya dilihat dari fisik, melainkan bagaimana kenyamanan dan komunikasi yang baik terbangun dalam sebuah hubungan," kata Rendy Herpy.

Tidak hanya menghadirkan kisah cinta, film Love in Game juga menghadirkan gambar menghibur dengan menampilkan virtual reality pada adegan Livy dan Prince saat bermain games. "Adegan in game itu butuh beberapa treatment khusus dan effort hingga memakan waktu lama," ujar Rendy Herpy. (OL-12)