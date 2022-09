Trailer Film Animasi Milik Disney 'Strange World' Sudah Rilis

CUPLIKAN (trailer) film animasi milik Walt Disney Animation Studios telah dirilis. Film yang akan tayang di bioskop pada bulan November ini menceritakan tentang keluarga penjelajah legendaris, Clades, saat mencoba menavigasi tanah berbahaya yang belum dipetakan.

Kegiatan itu dilakukan bersama kru beraneka ragam yang mencakup makhluk unik blob, anjing berkaki tiga serta hewan buas dan makhluk-makhluk yang rakus.

"Terinspirasi oleh kisah petualangan klasik, 'Strange World' adalah petualangan/komedi animasi orisinal tentang tiga generasi keluarga Clade yang mengatasi perbedaan mereka sambil menjelajahi dunia yang aneh, menakjubkan, dan seringkali bertentangan," kata sutradara Don Hall dalam keterangannya, Kamis (22/9).

Film ini menampilkan pengisi suara seperti Jake Gyllenhaal sebagai Searcher Clade, seorang pria yang mencintai keluarganya, yang menemukan dirinya keluar dari zona nyaman dalam misi yang tidak terduga.

Ada juga Dennis Quaid sebagai ayah Searcher, Jaeger, seorang penjelajah skala besar; Jaboukie Young-White sebagai putra Searcher yang berusia 16 tahun, Ethan, yang mendambakan petualangan.

Lalu, ada Gabrielle Union sebagai Meridian Clade, seorang pilot ulung dan teman Searcher dalam segala hal; dan Lucy Liu sebagai Callisto Mal, pemimpin Avalonia yang tak kenal takut yang mempelopori penjelajahan ke Strange World.

"Strange World" disutradarai oleh Don Hall yang juga menyutradarai "Big Hero 6", "Raya and the Last Dragon" dan co-sutradara/penulis Qui Nguyen yang juga co-writer "Raya and the Last Dragon" dan diproduseri oleh Roy Conli ("Big Hero 6", "Tangled").(Ant/OL-5)