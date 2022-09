Grup Musik Legendaris Michael Learns To Rock Siap Gebrak Palembang

GRUP musik legendaris asal Denmark, Michael Learns To Rock (MLTR), siap menggelar konser di Palembang, Sumatra Selatan, pada 4 November 2022.

Konser bertajuk "Michael Learns To Rock : Back On the Road Tour 2022 Live in Palembang" ini dipromotori oleh Eksporasi Musik.



Eksporasi Musik adalah salah satu perusahaan yang menjadi bagian dari Industri musik Indonesia yang bergerak di bidang promotor musik konser dan festival.



Melihat kebutuhan masyarakat terhadap dunia hiburan terutama konser sangat tinggi, menjadi landasan Eksporasi Musik hadir memberikan pilihan pengalaman konser yang berbeda dengan lainnya.



Stella Tiffany selaku Direktur dari PT. Bisa Musik Indonesia mengajak semua generasi untuk menikmati suguhan dari Jascha Richter cs di Palembang Sport and Convention Center. Lagu-Lagu grup musik yang didirikan sejak 21 Maret 1988 itu tentu sangat fasih didengar di era tahun 90-an.

“Sebagai promotor, Eksporasi Musik ingin menyajikan pertunjukan hiburan berupa konser kepada masyarakat dan semua generasi dengan mendatangkan Michael Learns To Rock (MLTR) di konser ini bisa memberikan hiburan untuk warga Palembang dan sekitarnya yang ingin back to 90’s yang pada kangen dengan lagu-lagunya Michael Learns To Rock (MLTR),” ucapnya.

“Kami merasa konser saat ini sangatlah Jakarta Centrist, kami ingin konser ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Kami rasa Palembang memiliki potensi yang sangat besar. Palembang memiliki ekonomi yang baik, lifestyle masyarakatnya juga up to date, dan beberapa event international juga pernah dilaksanakan di Palembang,” ujar Stella dalam keterangan pers, Kamis (22/9).

Sedikit menjelaskan bahwa Eksporasi Musik adalah salah satu perusahaan yang menjadi bagian dari "Bisa Ekspor", yakni sebuah komunitas belajar ekspor untuk masyarakat di Indonesia.

Digelarnya konser ini juga bertujuan untuk memberitahu bahwa komunitas ini bukan hanya untuk anak muda tapi juga bisa menjangkau usia 30-50an.

"Dengan total anggota komunitas ter banyak di wilayah Sumatera, konser ini digelar sebagai bentuk keseruan dan persembahan komunitas Bisa Ekspor di Sumatera yang juga bisa dinikmati semua kalangan masyarakat," jelas Julio Ekspor selaku Founder dan CEO PT Indonesia Bisa Ekspor.

Julio menambahkan, keinginannya agar grup musik dunia tidak hanya dinikmati di Jakarta, namun juga bisa digelar di luar pulau Jawa, seperti Palembang.

Penjualan tiket Presale & Normal Michael Learns To Rock : Back On the Road Tour 2022 Live in Palembang sudah bisa dibeli mulai Minggu, 18 September 2022 lalu.

Semua tiket dapat diperoleh secara online melalui platform penjualan tiket di tiket.com. dengan kisaran harga tiket mulai dari Rp 500.000 sampai dengan Rp 2.500.000. (RO/OL-09)