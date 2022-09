TWICE Cetak Sejarah di Billboard

ALBUM terbaru TWICE masih bertahan di tangga lagu Billboard! Di awal bulan ini, album mini terbaru TWICE, BETWEEN 1&2, membuat debut bersejarah di No 3 chart Top 200 Albums Billboard. Hal itu menjadikan TWICE sebagai artis K-pop perempuan pertama yang pernah memetakan tiga album di 10 besar Billboard 200— serta yang pertama mendaratkan dua album di 3 besar.

TWICE kini telah mencapai prestasi mengesankan lainnya di tangga lagu AS. Mereka menjadi satu-satunya artis K-pop perempuan dalam sejarah yang menghabiskan tiga minggu di posisi No 1 di chart Album Dunia Billboard dengan lebih dari satu album.

Untuk minggu yang berakhir pada 24 September, BETWEEN 1&2 menghabiskan minggu ketiga secara berturut-turut di posisi No 1 di chart Album Dunia, menjadikannya album kedua TWICE yang menduduki puncak chart selama tiga minggu. Yang pertama adalah Formula of Love: O+T=<3, yang menghabiskan tiga minggu di posisi No 1 pada tahun lalu.

BETWEEN 1&2 juga tetap berada di beberapa tangga lagu Billboard lainnya minggu ini. Selain peringkat No 47 di minggu ketiga di Billboard 200, mini album ini tetap stabil di No 2 di chart Penjualan Album Terkini, No 5 di chart Penjualan Album Teratas, dan No 22 di chart Tastemaker Albums.

Sementara itu, judul lagu terbaru TWICE Talk that Talk berada di No 12 di chart Penjualan Lagu Digital Dunia Billboard, No 24 di Global Excl. Grafik AS, dan No 40 di Global 200 minggu ini.

Akhirnya, TWICE menduduk No 33 di chart Billboard's Artist 100, menandai minggu ke-15 mereka secara keseluruhan di chart (yang sebelumnya mereka puncaki untuk pertama kalinya awal bulan ini).

Selamat kepada TWICE atas pencapaian bersejarah mereka! (OL-1)