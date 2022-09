DC League of Super-Pets akan Mulai Tayang di HBO GO pada 26 September

WARNER Bros Pictures menghadirkan karya Seven Bucks Production, DC League of Super-Pets. Dari sutradara Jared Stern, Dwayne Johnson menjadi bintang pengisi suara Krypto the Super-Dog dalam film fitur animasi petualangan yang akan mulai tayang pada 26 September mendatang di HBO GO.

Bintang pengisi suara film ini antara lain Kevin Hart (film-film Jumanji dan Secret Life of Pets), Kate McKinnon (Saturday Night Live, Ferdinand), John Krasinski (film-film Quiet Place, Jack Ryan), Vanessa Bayer (Saturday Night Live, Trainwreck), Natasha Lyonne (Show Dogs, Russian Doll), Diego Luna (Rogue One: A Star Wars Story, Maya and the Three), Marc Maron (Joker, GLOW), Thomas Middleditch (Silicon Valley, Godzilla: King of the Monsters), Ben Schwartz (Sonic the Hedgehog, Duck Tales), dan Keanu Reeves (rangkaian film-film Matrix dan John Wick).

Dalam DC League of Super-Pets, Krypto the Super-Dog dan Superman adalah sahabat karib yang tidak terpisahkan, berbagi kekuatan super yang sama dan saling membantu dalam memberantas kejahatan di Metropolis.

Ketika Superman dan pasukan Justice League lainnya diculik, Krypto harus meyakinkan sekelompok penghuni rumah penampungan binatang yaitu Ace the hound, PB the potbellied pig, Merton the turtle, dan Chip the squirrel – untuk mengasah kekuatan yang baru mereka dapatkan guna membantu menyelamatkan para Super Hero.

Stern, seorang konsultan/veteran penulis film-film LEGO, membuat debut penyutradaraan film fitur animasinya, menyutradarai mulai dari naskah yang ia tulis dengan secara rutin berkolaborasi bersama

John Whittington, diambil dari karakter DC, Superman yang diciptakan oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster.

Film ini diproduseri oleh Patricia Hicks, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia dan Jared Stern. Dengan executive producer John Requa, Glenn Ficarra, Nicholas Stoller, Allison Abbate, Chris Leahy, Sharon Taylor dan Courtenay Valenti.

Tim kreatif Stern antara lain production designer Kim Taylor (The LEGO® Ninjago Movie) serta editor David Egan (Game Night, Vacation) dan Jhoanne Reyes (Teen Titans GO!, Young Justice). Music oleh Steve Jablonsky (the Transformers films). (RO/OL-1)