BLEU dan Nicki Minaj Berkolaborasi di Love In The Way

MUSISI multiplatinum BLEU berkolaborasi dengan Nicki Minaj di single baru berjudul Love In The Way, yang sudah tersedia di semua layanan streaming musik lewat label musik EMPIRE.

Love In The Way menampilkan permainan drum bernuansa Amapiano (style musik house yang berasal dari Afrika Selatan) di atas lapisan synth, membawa nuansa penuh emosi kesedihan dan rasa patah hati yang disampaikan BLEU dan Nicki Minaj sepanjang lagu.

Menampilkan sampel vokal dari lagu Whole milik Sam Tompkins, Love In The Way menawarkan sebuah pelarian untuk semua pendengarnya.

Sebagai single pertama dari album terbaru BLEU, Love In The Way menjadi bukti nyata dari pertumbuhan BLEU sebagai seorang musisi; mulai dari awal kariernya di industri musik dengan nama Yung Bleu, hingga saat ini sebagai BLEU dengan sound yang menyegarkan.

Lagu terbaru BLEU menjadi awal dari babak terbaru musisi peraih nominasi penghargaan GRAMMY tersebut, yang juga telah berkolaborasi dengan sederet musisi hip-hop ternama termasuk Lil Wayne dan Megan Thee Stallion.

Baru-baru ini, Nicki Minaj merilis versi Queen Mix dari single Super Freaky Girl, yang turut menampilkan Maliibu Mitch, BIA, JT, Katie Got Bandz, dan Akbar V.

Dengan dirilisnya Love In The Way, euforia materi musik baru dari Nicki Minaj yang dirasakan penggemarnya di seluruh dunia akhir-akhir ini pun berlanjut.

BLEU turut merilis video klip Love In The Way yang dengan sempurna memvisualisasikan luapan emosi di lagu terbarunya.

"Madly in love with everything about this video." ujar Nicki Minaj tentang video klip lagu kolaborasinya dengan BLEU di Instagram-nya.

Berasal dari Alabama, Amerika Serikat, BLEU pertama kali mengambil perhatian dunia lewat lagu Miss It pada 2017. Dalam waktu yang singkat, BLEU berhasil membawa dirinya ke deretan musisi yang sukses membangun sebuah fanbase global sebagai seorang rapper dan penyanyi R&B.

Selama beberapa tahun terakhir ini, BLEU telah berkolaborasi dengan sejumlah musisi ternama dunia termasuk Kehlani (Beautiful Lies), H.E.R (Tired Of You), dan A Boogie Wit A Hoodie (Ghetto Love Birds).

Lagunya dengan Drake, You're Mines Still, membawanya ke tangga lagu Billboard Hot 100 untuk pertama kalinya.

Lagu tersebut masuk ke album 2021 milik BLEU yang dihujani pujian, Moon Boy. Album Moon Boy sukses duduki posisi 1 di chart Independent Albums Billboard.

BLEU kemudian membawa pulang piala Best New Artist di gelaran BET Hip-Hop Awards 2021 dan piala Best New Hip-Hop Artist di iHeart Music Awards 2022.

Dengan dirilisnya Love In The Way, BLEU dengan resmi menutup musim panas tahun ini seraya ia memasuki babak baru di kariernya. (RO/OL-1)