Kate Winslet Dilarikan ke Rumah Sakit Krosia, Terjatuh saat Syuting Film Lee

Aktris Kate Winslet dilarikan ke rumah sakit terdekat pada akhir pekan setelah terjatuh di lokasi syuting proyek film barunya di Kroasia.

Menurut laporan Daily Mail, foto-foto yang diperoleh pers Kroasia menunjukkan bintang itu tiba di Rumah Sakit Dubrovnik dengan van hitam sambil ditemani oleh sejumlah orang.

Kecelakaan itu terjadi saat Winslet tengah syuting film drama sejarah berjudul "Lee". Perwakilan Winslet mengonfirmasi kepada The Hollywood Reporter bahwa aktris itu dalam kondisi baik dan akan melanjutkan syuting pekan ini sesuai jadwal.

"Kate terpeleset dan dibawa ke rumah sakit sebagai tindakan pencegahan yang diperlukan oleh pihak produksi. Dia baik-baik saja dan akan syuting, seperti yang direncanakan, minggu ini," kata timnya, dikutip The Hollywood Reporter yang disiarkan Minggu (18/9) waktu setempat.

Aktris berusia 46 tahun itu berperan sebagai fotografer Lee Miller dalam film baru. Film tersebut berfokus pada perjalanan hidup Miller, termasuk pekerjaannya sebagai koresponden perang untuk Vogue selama Perang Dunia II. Selain Winslet, pemeran untuk film karya sutradara Ellen Kuras itu juga termasuk Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough, dan Josh O'Connor.

Winslet baru-baru ini terlihat di layar kecil dengan serial "Mare of Easttown" dari HBO, yang membuatnya mendapatkan penghargaan Emmy Award tahun lalu. Kredit film terbaru Winslet termasuk "Avatar: The Way of Water" (2022), "Ammonite" (2020), "Blackbird" (2019), dan "The Mountain Between Us" (2017). (Ant/OL-12)