The School for Good and Evil akan Tayang di Netflix pada 19 Oktober 2022

THE School for Good and Evil akan tayang di Netflix mulai 19 Oktober 2022. Film itu melibatkan nama-nama besar seperti Michelle Yeoh, Charlize Theron, Laurence Fishburne, serta Cate Blanchett.

Berdasarkan siaran resmi, yang diterima di Jakarta, Rabu (14/9), film itu diangkat dari novel karya Soman Chainani.

Film itu berkisah tentang sepasang sahabat, Sophie (Sophia Anne Caruso) dan Agatha (Sofia Wylie), yang terpaksa berada di sisi berlawanan ketika mereka bergabung dengan sekolah sihir yang melatih pahlawan dan penjahat agar dapat menciptakan keseimbangan antara Si Baik dan Si Jahat.

Menyambut penayangannya, film The School for Good and Evil merilis trailer perdananya. Trailer tersebut dibuka dengan pemandangan dua bangunan sekolah berlatar belakang hutan dan danau.

Diiringi narasi The Storian (Cate Blanchett), yang mengatakan bahwa hanya orang beruntung yang bisa bergabung sebagai murid.

Proses rekrutmen Sophie dan Agatha pun dimulai ketika mereka dibawa seekor burung besar terbang melewati hutan untuk mencapai sekolah sihir.

Agatha, yang awalnya pesimistis apakah mungkin jika cerita dongeng didasarkan pada kisah nyata, mulai mempertanyakan pandangannya.

Sophie, yang merasa terjebak bersama Si Jahat, mencari jalan agar dapat masuk ke sekolah yang tepat.

Metamorfosis kedua sahabat nampak semakin jelas, sementara Professor Clarissa Dovey (Kerry Washington), salah satu guru di sekolah Si Baik tidak henti menekankan bahwa peraturan dibuat untuk dipatuhi.

Akan tetapi, ketika pengaruh jahat mulai memengaruhi Sophie, Agatha pun melakukan segala cara agar dapat melindungi sahabatnya.

Michelle Yeoh berperan sebagai Professor Emma Anemone, Charlize Theron sebagai Lady Lesso, dan Laurence Fishburne sebagai Direktur Sekolah.

Visual menawan, makhluk mistis penuh misteri, detail pakaian yang memikat, dipadu dengan soundtrack familiar, menjadikan film ini layak untuk ditunggu. (Ant/OL-1)