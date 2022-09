Rayakan HUT Ke-23, Yeonjun TXT Kebanjiran Ucapan Selamat

GRUP K-Pop naungan Hybe Labels yakni Tomorrow by Together (TXT) merayakan ulang tahun member tertua mereka, Yeonjun, kemarin, Selasa (13/9). Yeonjun tahun ini bertambah umur menjadi 23 tahun.

Berikut biodata lengkap Yeonjun

Nama Lengkap: Choi Yeonjun

Nama Panggung: Yeonjun

Nama Inggris: Daniel Choi

Tempat Lahir: Seongnam, Gyeonggi-do, Korea Selatan

Tanggal Lahir: 13 September 1999

Zodiak: Virgo

Shio: Kelinci

Tinggi Badan: 181 cm

Berat Badan: 65 kg

Golongan Darah: A

Ucapan selamat pun berdatangan dari para penggemar TXT. Fans Yeonjun juga berbondong-bondong mengadakan event cupholder di kafe-kafe di Korea Selatan, bahkan ada yang di Indonesia. Tidak hanya itu, mereka juga meramaikan media sosial dengan ucapan selamat.

Baca juga: Yeonjun TXT Positif Covid-19

@CYJ*** di Twitter, “happy birthday to this angel who deserves nothing but LOVE and happiness, love you and know that we’ll always be by your side no matter what ?? #OurStarboyYEONJUN #????????????_?? HAPPY BIRTHDAY YEONJUN”

(Selamat ulang tahun untuk malaikat yang pantas menerima tak lain dan tak bukan cinta dan kebahagiaan, kami mencintaimu dan ketahuilah bahwa kami akan selalu berada di sisimu apa pun yang terjadi ?? #OurStarboyYEONJUN #????????????_?? SELAMAT ULANG TAHUN YEONJUN)

@yawn*** di Twitter, “selamat ulang tahun yeonjun! semoga selalu sehat & happy terus! jangan lupa makan yang banyak dan istirahat yang cukup???????? HAPPY BIRTHDAY YEONJUN #OurStarboyYEONJUN #MOA?????????? #????????????_??

@TXT_members @TXT_bighit”

@Sweet_*** di Twitter, “Happy Birthday my Yeonjun! Thank u for being my happiness, my love! Always be happy & healthy! Enjoy ur precious day & eat lots of delicious foods! I, we love u! ???? HAPPY BIRTHDAY YEONJUN #OurStarboyYeonjun #MOA?????????? #????????????_??

@txt_members”



(Selamat ulang tahun Yeonjun-ku! Terima kasih telah menjadi kebahagiaanku, cintaku! Selalu bahagia & sehat! Nikmati hari berhargamu & makan banyak makanan lezat! Aku, kami mencintaimu! ???? SELAMAT ULANG TAHUN YEONJUN #OurStarboyYeonjun #MOA?????????? #????????????_?? @txt_members)

Selamat ulang tahun Yeonjun! (OL-1)