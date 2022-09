Mengenal Lee Jung Jae, Pemegang Gelar Aktor Terbaik Emmy Awards 2022

SERIAL Netflix Squid Game membawa pulang sebanyak 6 piala pada acara primetime Emmy Awards ke-74 tahun. Salah satunya untuk kategori aktor terbaik Emmy Awards 2022 yang disabet oleh sang pemain utama yakni Lee Jung Jae.

Jung Jae mengalahkan 5 aktor lainnya yaitu Jason Bateman, Brian Cox, Bob Odenkirk, Adam Scott dan Jeremy Strong. Lee Jung Jae menjadi orang Asia pertama dan orang Korsel pertama yang mendapatkan gelar tersebut. Tak hanya itu, dia juga menjadi aktor pertama yang berasal dari film non-bahasa Inggris yang mendapatkan award ini.

Profil Lee Jung Jae

Lee Jung Jae merupakan aktor berkewarganegaraan Korea Selatan. Ia lahir di Seoul pada 15 Desember 1972. Sebelum menjadi seorang aktor, dia terlebih dahulu terjun dalam dunia model setelah direkrut oleh desainer Ha Yoong Soo di sebuah kafe tempatnya bekerja.

Setelah menjadi model selama beberapa tahun, Lee Jung Jae berpindah karir menjadi seorang aktor. Pria dengan tinggi badan 180 cm dan berat badan 68 kg ini pun mendapat debut di drama Dinosaur Teacher pada tahun 1993.

Lee Jung Jae yang merupakan lulusan dari Universitas Dongguk mempunyai gelar master pada jurusan film dan teater.

Nama Lee Jung Jae semakin dikenal publik saat membintangi film An Affair (1998). Kemudian, ia mendapatkan berbagai kesempatan untuk membintangi film dan drama Korea lainnya.

Beberapa judul film dan drama yang pernah dibintanginya, antara lain Sandglass (1995), Snail (1997), City of the Rising Sun (1999), Il Mare (2000), Over the Rainbow (2002), Oh! Brothers (2003), The Housemaid (2010), Svaha: The Sixth Finger (2019), dan Squid Game (2021).

Sama seperti Squid Game, film dan drama yang dibintanginya mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya film Deliver Us From Evil (2020) yang menjadi film pertama yang meraih 4 juta penonton di tengah pandemi covid-19.

Hubungan asmara Lee Jung Jae juga sangat menarik. Pada tahun 2003, dia pernah menjalin hubungan dengan aktris Kim Min Hee, namun keduanya berpisah pada tahun 2006.

Pada Januari 2015, Lee Jung Jae dikonfirmasi menjalin hubungan baru dengan putri tertua ketua Grup Daesang, Lim Se Ryeong. Lim Se Ryeong merupakan mantan istri pewaris Samsung Group, Lee Jae Yong.

Lee Jung Jae juga merupakan seorang CEO di sebuah agensi bernama Artist Company bersama dengan Jung Woo Sung. Agensinya telah menaungi beberapa aktor dan aktris terkenal seperti Esom, Park So Dam, Kim Ye Won, dan bahkan PO Block B yang baru-baru ini bergabung bersama agensi tersebut.

Selain itu, dia juga mendirikan restoran Italia di Seoul yang diberi nama Il Mare seperti salah satu filmnya.

Berbeda dari perannya di Squid Game, Lee Jung Jae sebenarnya pintar dalam berbisnis seperti yang sudah tertulis sebelumnya di profil Aktor Terbaik Emmy Awards 2022.(OL-5)