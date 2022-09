bbno$ Umumkan Tur Asia, Termasuk ke Indonesia

SUPERSTAR global dan musisi multi-platinum asal Kanada, bbno$ (dibaca: baby no money), mengumumkan tur Asia pertamanya, yang akan mengunjungi lima kota besar di Asia Tenggara termasuk Jakarta.

Tur Asia bbno$ itu akan digelar setelah pengumuman album barunya yang mendatang Bag or Die, yang siap dirilis pada 21 Oktober 2022.

Di Jakarta, konser bbno$ akan digelar di Bengkel Space, SCBD, Minggu (9/10) dengan harga tiket dimulai dari Rp200.000. Musisi-musisi ternama Indonesia dari berbagai genre termasuk RAMENGVRL, A Nayaka, dan Reikko akan turut memeriahkan konser pertama bbno$ di Indonesia itu.

bbno$ dibawa ke Jakarta oleh brand Going Noodles Presents besutan RAMENGVRL, yang kini sedang ramai berkolaborasi dengan berbagai brand untuk membawa musisi-musisi hip hop dari seluruh dunia untuk tampil bersama musisi-musisi regional dan menjadi platform untuk para musisi up-and-coming Indonesia.

"Semua orang sudah sangat menantikan bbno$, sang rapper Edamame, dan akhirnya kami akan membawanya untuk tampil langsung di Jakarta! Aku tidak sabar untuk tampil dengannya di Jakarta dan Bangkok, dan aku harap akan berjumpa kalian segera!" ujar RAMENGVRL.

Disebut sebagai A Viral Pioneer oleh Rolling Stone dan masuk ke dalam daftar Breakthrough Artists of the Year, bbno$ lekat dengan lagu-lagu yang serba catchy yang semuanya akan terlihat di album barunya yang akan datang, Bag or Die.

Bag or Die adalah album ke-7 dari bbno$ dan merupakan album pertama sejak album terakhirnya, Eat Ya Veggies, yang kini telah mengumpulkan lebih dari 1 miliar stream di seluruh dunia.

Dengan judul yang terinspirasi dari Get Rich or Die Tryin milik 50 Cent, album ini merupakan awal dari lembaran baru rapper asal Kanada ini dan menampilkan eksperimennya dengan sound dan produksi yang sangat beragam.

Kesuksesan karier musik bbno$ telah menjadikannya sebagai sebuah case study tentang bagaimana mencapai kesuksesan sebagai musisi independen.

Hingga hari ini, prestasi yang telah bbno$ capai termasuk lebih dari 4 miliar stream yang telah ia kumpulkan, 2.1 juta pengikut di TikTok, lebih dari 1 juta pengikut di Instagram, dan 15 juta video TikTok yang memakai musiknya dan telah ditonton lebih dari 2.5 miliar kali.

"Aku bisa mengatakan bahwa aku sangat optimis dengan hidup ini setiap hari," ujar bbno$.

Semangatnya tersebut dapat didengar di musiknya, ditonton di video-video musiknya, dan identitasnya sebagai seorang gamer online dengan nama bbnogames. Penampilan rap-nya penuh dengan melodi yang kreatif, humoris, diwarnai permainan kata yang nyeleneh dan membawa filosofi khasnya untuk menghindari sikap overthinking — hal-hal tersebut membuat kepribadiannya bersinar. bbno$ adalah seorang pria renaissance di era internet ini dan karirnya, yang merupakan kombinasi dari kesuksesan viral dan kerja keras, baru saja dimulai.

bbno$ telah sukses membangun sebuah fanbase yang kuat di Asia. Saat ini Indonesia masuk ke Top 10 Streaming Markets-nya. (RO/OL-1)