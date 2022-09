Pemeran Daredevil Sebut Kevin Feige Ubah Hidupnya

CHARLIE Cox kembali hadir di Marvel Cinematic Universe. Aktor itu muncul di film Spider-Man: No Way Home tahun lalu dan akan segera mengenakan setelan Daredevil sekali lagi di serial She-Hulk: Attorney at Law.

Pada 2024, Cox akan memimpin serialnya sendiri dengan Daredevil: Born Again, serial besar dengan 18 episode yang dibuat khusus untuk Disney+. Pada konferensi pers di D23 Expo, Cox mengatakan bos Marvel Studios Kevin Feige telah mengubah hidupnya setelah membawanya kembali.

"Hidup saya berubah sejak melakukan panggilan telepon dengan Feige," kata aktor itu kepada Variety . "Hanya satu adegan di Spider-Man, rasanya seperti tingkat apresiasi dan pengakuan yang berbeda. Berjalan di jalan sekarang, [berpikir] saya di Spider-Man."

Lebih jauh, Cox menambahkan dia sekarang lebih dikenal secara substansial sejak No Way Home daripada setelah membintangi tiga musim serial Netflix.

"Mengingat itu satu adegan, itu mengejutkan," lanjutnya. "Sebelumnya, saya tinggal di New York, orang-orang bertanya 'Ada apa Daredevil?' tapi sekarang orang tahu nama saya.'"

Cukup lucu, aktor itu mengatakan, awal tahun ini, dia menyelinap ke pertunjukan Spider-Man, hanya untuk mengetahui pertunjukan yang dia ikuti mendapat sambutan hangat untuk kembalinya karakternya.

"Lucu, saya mendapat begitu banyak pesan teks dan begitu banyak telepon tentang momen itu di bioskop. Keponakan saya mengirimi saya rekaman semua orang yang bersorak," kata Cox kepada RadioTimes awal tahun ini.

"Jadi saya menyelinap ke bioskop di dekat tempat tinggal saya dan benar-benar berdiri di koridor... dan, sayangnya, pengalaman saya adalah tempat itu sangat sunyi!" lanjutnya.

Daredevil: Born Again diperkirakan akan rilis pada Musim Semi 2024. Tiga musim pertama seri terbatas Daredevil dan The Defenders sekarang sudah dapat dilihat di Disney+. (OL-1)