HBO Pastikan Serial Pretty Little Liars: Original Sin Berlanjut ke Season 2

SERIAL Max Original, Pretty Little Liars: Original Sin, akan dilanjutkan ke season kedua. Sepuluh episode season pertama hasil karya bersama Roberto Aguirre-Sacasa dan Lindsay Calhoon Bring, yang mulai tayang Juli tahun ini, sudah dapat ditonton secara streaming di HBO GO.

Produksi Warner Bros. Television dan Alloy Entertainment, Pretty Little Liars: Original Sin disebut sebagai, “Salah satu tayangan TV horor terbaik selama dua dekade terakhir” oleh Bloody Disgusting dan Collider memuji serial itu sebagai “Serial yang benar-benar seru dan mendebarkan.”

Variety kemudian menyebut Pretty Little Liars: Original Sin sebagai, “Tayangan ini menjadi sebuah mimpi buruk yang membekas dari horor anak muda,” dan The Wrap mencatatnya sebagai, “Kekuatan terbesar, selain casting dan karakterisasi: mampu menjaga kerahasiaan unsur horor utamanya.”

Baca juga: Season Baru Pretty Little Liars: Original Sin Tayang Hari Ini

Head of Original Content HBO Max Sarah Aubrey mengatakan, “Kami sangat bangga dengan tanggapan luar biasa baik dari para kritikus maupun penggemar yang menerima Pretty Little Liars: Original Sin. Para pemirsa telah menerima generasi baru Liars, dan bagaimana Roberto dan Lindsay secara cerdas menyuguhkan kengerian dalam tayangan franchise ikonik ini. Bersama Alloy dan Warner Bros. Television, kami tertantang untuk melanjutkan kejayaan Pretty Little Liars.”

Roberto Aguirre-Sacasa dan Lindsay Calhoon Bring menyampaikan: “Kami bukan hanya bersemangat untuk terus menceritakan kisah bersama sekumpulan little liars yang luar biasa — mengeksplorasi persahabatan, percintaan, rahasia dan status mereka sebagai para ratu yang paling keras berteriak! Terima kasih tidak terhingga kepada para penggemar yang telah menerima horor versi baru Pretty Little Liars — yang tentu saja akan kami lanjutkan — juga kepada rekan-rekan kami di HBO Max, Warner Bros. Television, dan Alloy Entertainment. Seperti yang dikatakan Tabby, “Sebentar lagi akan ada lanjutannya!” (RO/OL-1)