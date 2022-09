The Aces Rilis Remix Bernuansa Hyper-Pop untuk Single Girls Make Me Wanna Die

KUARTET indie-pop The Aces menyambut 2022 dengan lagu tentang patah hati, bertepatan dengan bulan Pride, Girls Make Me Wanna Die. Kini, mereka kembali lewat versi remix dari lagu itu oleh musisi rekan kolaborator The 1975 dan Charli XCX yaitu No Rome yang dirilis melalui Red Bull Records.

Remix No Rome yang kental dengan permainan synth dan penuh semangat membuat Girls Make Me Wanna Die terdengar unik.

The Aces bercerita, "No Rome membuat Girls Make Me Wanna Die menjadi sebuah hyper pop smash yang membuat kami sangat terobsesi. Kami memang penggemar berat musik No Rome tetapi hasil remix ini benar-benar lebih baik dari apa pun yang kami harapkan."

The Aces merilis versi orisinal Girls Make Me Wanna Die pada 4 Juni 2022 lalu dan meraih berbagai sambutan hangat, termasuk dari Billboard Pride, yang memujinya sebagai sebuah "sparkling, indie-pop jam" dan disebut sebagai "official Pride anthem" oleh Teen Vogue, serta mendapat dukungan dari berbagai media internasional termasuk NPR, Nylon, Seventeen, AutoStraddle, Consequence, dan banyak lagi.

The Aces kini telah kembali. Empat tahun lalu, mereka merilis album perdana mereka yang populer, When My Heart Felt Volcanic, dan telah mendukung musisi-musisi seperti 5 Seconds of Summer, X Ambassadors dalam berbagai penampilan live, dan menjual habis tiket tur Amerika Serikat mereka sendiri.

Dengan karya-karya yang relatable dan personal, pada 2020, The Aces kembali dengan album Under My Influence yang tidak hanya penuh dengan kejujuran, tetapi juga dengan kepercayaan — kepercayaan pada diri mereka sendiri, sebagai individu, sebagai sebuah grup, dan pada persahabatan mereka dengan para penggemar mereka.

The Aces merupakan 'it girls' skena musik indie terbaru. Namun, berbeda dengan para 'it girls' sebelumnya, mereka mengubah apa artinya menjadi seorang influencer sekaligus mewujudkan apa artinya menjadi seorang perempuan modern.

The Aces telah mengembangkan kemampuan untuk terhubung dengan generasi baru pendengar musik. Band ini mendapatkan sambutan hangat di Asia. Selain diliput oleh berbagai media dan radio, mereka juga menerima penempatan di Spotify's New Music Friday, Apple Music's New Music Daily, dan playlist editorial KKBOX di Asia.

Duo bersaudari Cristal dan Alisa Ramirez (vokal/gitar dan drum), McKenna Petty (bass), dan Katie Henderson (gitar/vokal utama) merupakan teman sejak sekolah dasar di Provo, Utah.

Dalam single ini, mereka mengangkat tema tentang tumbuh dewasa dan cinta di abad ke-21 dengan kejujuran yang menawan dan relatable.

Single menarik mereka, Girls Make Me Wanna Die" hanyalah sebuah awal bagi The Aces, dan para penggemar bisa menantikan lebih banyak lagi kejutan dari mereka berikutnya! (RO/OL-1)