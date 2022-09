Ana de Armas: Pengaruh Kuba Terhadap Marilyn Monroe 

PERJALANAN Ana de Armas yang adalah seorang imigran Kuba untuk memerankan Marilyn Monroe dalam "Blonde", yang mendapatkan premier dunianya di Venesia pada hari Kamis, adalah hal-hal klise American Dream.

Lahir di Kuba pada tahun 1988, Armas datang ke Amerika Serikat pada usia dua puluhan dan hampir tidak berbicara bahasa Inggris, hanya untuk menjadi salah satu aktris yang paling dicari di Hollywood.

Penampilannya yang khas dan luar biasa dalam film James Bond "No Time to Die" dan blockbuster Netflix "The Grey Man" telah membuatnya menjadi sorotan di halaman depan.

Tapi "Blonde" seakan menguji kemampuan aktingnya. Diadaptasi dari biografi semi-fiksi oleh Joyce Carol Oates, film ini menggali jauh ke dalam trauma masa kanak-kanak, kekerasan seksual, dan eksploitasi yang ada di balik citra ikon yang menggoda dan bernuansa seksual.

"Saya seorang aktris Kuba. Apa saya bisa membayangkan bahwa ini akan terjadi? Tidak pernah," kata Armas kepada Los Angeles Times tentang peran itu.

Kekayaan Monroe, meskipun tidak terlibat dalam film tersebut, telah mendukung penampilannya. Armas menghabiskan 9 bulan berlatih dengan pelatih vokal untuk mencoba menggunakan intonasi unik dari aktris ikonik tersebut.

Brad Pitt, yang berperan sebagai produser di film tersebut, mengatakan kepada Entertainment Tonight, "Sudah 10 tahun dalam proses pembuatannya. Tidak sampai kami menemukan Ana, lalu kami dapat menyelesaikannya.

"Dia sangat fenomenal di dalamnya," tambah Pitt. "Itu gaun yang sulit untuk diisi."

Dari Kuba ke LA

Armas menghabiskan masa kecil dan remajanya di Kuba.

Dia memasuki sekolah teater pada usia 14 tahun, membintangi film pertamanya dua tahun kemudian, dan pergi untuk mengejar karir di Madrid pada usia 18 tahun, dengan cepat mendapatkan peran penting dalam acara TV "El Internado".

Ketika dia mengambil risiko dan menuju Hollywood pada tahun 2006, dia membutuhkan empat bulan kelas bahasa intensif untuk belajar bahasa Inggris.

Setelah serangkaian peran kecil, terobosan besarnya datang dengan bagian dalam sekuel sci-fi 2017 "Blade Runner 2049", bersama Ryan Gosling.

Tapi penampilannya dalam misteri pembunuhan "Knives Out" yang dibintangi Daniel Craig yang mengangkatnya ke status wanita terkemuka, membuatnya mendapatkan nominasi Golden Globe.

Itu membuatnya bekerja dengan sutradara A-list Olivier Assayas ("The Wasp Network"), dan mendapatkan peran yang singkat namun mencuri adegan dalam "No Time to Die".

Hubungannya dengan Ben Affleck -- lawan mainnya dalam film thriller erotis "Deep Water" -- juga mendapat banyak perhatian media.

Tapi "Blonde" adalah dimensi lain dari kendaraan pembuat bintang. Sutradaranya, Australia Andrew Dominik, dikenal karena film biografi brutal tapi puitis "Chopper" dan "The Assassination of Jesse James oleh Coward Robert Ford" -- yang terakhir mendapatkan penghargaan Aktor Terbaik Pitt di Venesia pada 2007.

Setelah lama menunggu "Blonde", yang dilaporkan selesai pada 2019 dan tertunda di tengah perselisihan antara Dominik dan Netflix karena waktu tayang yang panjang dan adegan traumatis.

Ditanya tentang aksen bintangnya, Dominik mengatakan kepada Los Angeles Times, "Saya khawatir, sampai saya melihat aktingnya, lalu saya lupa apa yang seharusnya saya khawatirkan." (OL-6)