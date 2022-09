Drama Baru Lee Seung Gi dan Lee Se Young

THE Law Café baru saja merilis episode pertamanya pada Senin (5/9) waktu Korea Selatan. Dilansir dari Nielsen Korea, episode pertamanya mendapatkan rating 7.1% pada rata-rata penonton nasional. Menjadikannya drama nomor 1 di slot waktunya di antara semua saluran, termasuk saluran siaran publik.

Drama The Law Café menceritakan tentang mantan jaksa dan tuan tanah bersama seorang pengacara yang ingin membuka kafe. Drama ini tayang tiap hari Senin dan Selasa pukul 21.50 KST di KBS 2 TV dan juga di layanan live streaming Viu.

Seri ini diangkat dari Webtoon yang berjudul ‘Beobdaero Saranghara’ atau Love by Law. Love by Law ditulis oleh tiga penulis Webtoon terkenal yaitu No Seung Ah, Il Ri, dan Im Ji Eun.

Lee Seung Gi dan Lee Se Young dipertemukan kembali di drama ini. Mereka sebelumnya pernah beradu akting di Hwayugi A Korean Odyssey pada tahun 2017.

The Law Café disutradarai oleh sutradara dari beberapa drama korea terbaik sepanjang masa seperti Bread, Love, and Dreams (2010), Sassy Go Go (2015, My Lawyer Mr. Jo (2016), Feel Good to Die (2018), dll. Beliau adalah sutradara Lee Eun Jin. (OL-6)