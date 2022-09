Fakta Unik Vino G Bastian, Pemeran Pengidap Autisme di Film Miracle in Cell No 7

VINO G Bastian merupakan aktor kelahiran 24 Maret 1982 yang sudah berkecimpung di dunia akting sejak 2004. Vino sudah banyak memerankan berbagai macam peran dan juga telah mendapatkan banyak penghargaan berkat perannya tersebut.

Vino menikah dengan Marsha Timothy pada 2012 silam. Mereka dianugerahi seorang anak perempuan yang saat ini berumur 9 tahun. Film terbaru Vino, Miracle in Cell No 7 sedang tayang di bioskop Indonesia.

Berikut fakta menarik Vino G Bastian

1. Hanya mengikuti 1 orang pada Instagram

Vino hanya mengikuti istrinya di Instagram. Hal tersebut dilakukannya karena Instagram pribadinya sempat error dan mempengaruhi following serta followersnya.

2. Mengambil berbagai macam peran

Selain menjadi pengidap autism di film Miracle in Cell No. 7, Vino juga pernah mendapat peran-peran yang beda dari yang lain. Seperti di film Wiro Sableng, Vino berperan sebagai pendekar pada masa lampau. Selain itu, Vino juga sempat memerankan anak punk di film Punk in Love (2009).

3. Selalu terlihat mesra bersama istri

Tahun ini merupakan tahun ke-10 usia pernikahan dari Vino dan Marsha. Keduanya terlihat harmonis dan jauh dari gosip buruk terkait hubungan pernikahan mereka.

4. Mempunyai hobi bersepeda BMX

Beberapa kali Vino membagikan fotonya bersama dengan sepeda BMX-nya. Kalau biasanya orang akan mempunyai hobi naik motor gede, Vino sendiri senang mengayuh sepeda yang lebih ramah lingkungan.

5. Memulai karier di dunia hiburan sebagai drummer

Sebelum menjadi aktor, Vino G. Bastian telah mencoba beberapa karier di dunia hiburan Indonesia. Salah satunya adalah sebagai drummer. Setelah itu barulah ia mencoba keberuntungannya di dunia model, lalu melanjutkan ke dunia akting. (OL-1)