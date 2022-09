The 1975 Rilis Single I'm in Love with You

GRUP musik Inggris The 1975 kembali melalui single berjudul I'm in Love with You, dengan membawa nuansa monokrom yang identik dengan kemunculan awal mereka sebagai sebuah band.

Dirilis pada Jumat (2/9), band pop indie tersebut membawa lagu ketiga mereka yang akan dimasukkan ke album mendatang mereka, Being Funny in a Foreign Language.

Sebelumnya, The 1975 sudah merilis dua single jelang perilisan album ini yaitu A Part of the Band dan Happiness.

Lagu ini juga telah dikenalkan kepada penggemar dalam comeback live The 1975 yang berperan sebagai penampil utama di festival rock terbesar di Jepang, Summer Sonic 2022, yang berlangsung di Tokyo dan Osaka pada 20 dan 21 Agustus lalu.

Sementara itu, video musik I'm in Love with You, selain menghadirkan nuansa monokrom yang lekat dengan band dan sentuhan nostalgia, The 1975 juga mengingatkan penggemar dengan 'badut-badut' yang sebelumnya muncul di video musik A Change of Heart (2016).

Selain itu, vokalis Matty Healy pun tidak sendiri saat memerankan badut tersebut. Ada pula musikus Phoebe Bridgers yang bergabung dengannya.

Di sisi lain, album Being Funny in a Foreign Language dari The 1975 akan diluncurkan pada 14 Oktober tahun ini. (Ant/OL-1)