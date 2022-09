Film Terbaru Kevin Hart dan Mark Wahlberg Pecahkan Rekor Rotten Tomatoes

KEVIN Hart dan Mark Wahlberg telah memecahkan rekor untuk penilaian terburuk di Rotten Tomatoes untuk film terbaru mereka yang tayang di Netflix.

Kedua aktor itu membintangi film berjudul Me Time, sebuah film komedi yang menceritakan tentang persahabatan seorang ayah yang terus berada di rumah, merencanakan sebuah perjalanan yang liar dengan sahabat lamanya.

Saat film-film Hart biasanya disukai, Me Time tampaknya sangat tidak populer.

Di situs agregat ulasan Rotten Tomatoes, film tersebut, pada saat penulisan, memiliki skor kritikus yang sangat sedikit, hanya 7%, memposisikannya sebagai film dengan rating terendah sepanjang masa.

Biasanya di Rotten Tomatoes, ada perbedaan besar antara skor kritikus dan penonton. Tetapi tidak demikian halnya dengan Me Time. Pada saat penulisan, skor penonton film ini adalah 29%.

Ini bahkan lebih rendah dari film-film Wahlberg yang sebagian besar dianggap “murahan”, termasuk The Happening dan karya Tim Burton, Planet of the Apes , yang memiliki skor kritik masing-masing 17% dan 43%.

Sebagai perbandingan, film yang dinilai sebagai film terburuk kedua dalam karier Wahlberg adalah Renaissance Man, yang memiliki skor 12%. Sementara itu, film berikutnya untuk Hart adalah Little Fockers, yang hanya mendapat 9%.

Hart berbagi pesan dengan penggemar tidak lama setelah rilis film, menggoda "pesan tersembunyi" yang ditampilkan di dalamnya. Dia mengatakan dia yakin film itu "mengubah narasi" mengenai "asumsi" tentang dinamika gender dalam pengasuhan.

Me Time tersedia untuk streaming di Netflix sekarang. (OL-1)