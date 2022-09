The Overtunes Berkolaborasi dengan Idgitaf untuk Single Benar-Benar

GRUP musik The Overtunes berkolaborasi dengan solois Idgitaf merilis single berjudul Benar-Benar yang sudah dapat didengarkan di seluruh platform digital.

Melanjutkan atmosfer dari single sebelumnya, Benar-Benar terisi penuh dengan permainan gitar ikonik The Overtunes dengan bumbu genre folk-pop.

Lagu kali ini berisi dengan lebih banyak sentuhan harmonisasi paduan suara, tabuhan drum yang seru, bahkan menampilkan vokal perempuan oleh Idgitaf.

Melalui siaran pers, yang dikutip Selasa (6/9), Mikha Angelo (vokal dan gitar) mengaku dirinya membayangkan pasangan yang terpisah karena pekerjaan atau kuliah ketika menulis lagu ini, lima tahun lalu.

Lagu tersebut dinilai menciptakan penggambaran suara dari sudut pandang yang lain sehingga cerita yang dibayangkan Mikha tampak lebih hidup berkat bantuan vokal Idgitaf.

Sebagai penulis lirik lagu Benar-benar, Mikha juga menjelaskan perasaan takut lainnya ketika seseorang menjadi segan untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah lama tidak ditemui.

Produksi lagu yang dirilis di bawah naungan ToV Records itu dilakukan secara jarak jauh. Aransemen vokal Idgitaf dikatakan disusun melalui pertemuan daring (meeting online). Satu-satunya waktu Idgitaf bertemu dengan The Overtunes untuk produksi adalah ketika rekaman.

Secara keseluruhan, produksi lagu Benar-benar membutuhkan waktu yang singkat karena Mikha, Reuben, dan Mada mengaku mereka sudah memiliki visi yang jelas tentang arah lagu ini sejak lagunya dituliskan.

The Overtunes mengatakan mereka akan terus menulis lagu-lagu dengan cerita yang kuat. Hal tersebut merupakan konsep yang akan mereka bawakan untuk album ketiga mendatang.

Grup musik itu mengatakan album baru tidak akan dirilis dalam waktu dekat, namun pendengar dapat mengantisipasi dua extended play (EP) yang disebut akan segera dikeluarkan terlebih dahulu. (Ant/OL-1)