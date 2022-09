Mengenal Plot Twist, Ending Film tidak Tertebak

ISTILAH plot twist sering digunakan di dunia maya pada akhir-akhir ini. Plot twist biasanya terdapat dalam cerita, baik dalam bentuk film, tulisan, maupun tontonan pendek.

Plot twist ialah teknik dalam narasi yang alurnya punya efek kejutan atau pemutarbalikan alur dalam cerita tersebut. Plot twist biasanya dipakai agar cerita tidak mudah ditebak oleh pembaca atau penonton.

Plot twist juga dapat diartikan sebagai penyimpangan dari alur cerita yang diharapkan. Selain itu, plot twist dapat menghentikan perkembangan cerita dan bahkan mengubah arah cerita. Misalnya, dalam cerita pencurian sepeda motor, ternyata hal tersebut hanyalah mimpi buruk dari sang empunya motor.

Tidak jarang plot twist terkesan aneh dan tidak masuk akal. Namun hal itulah yang menjadi daya tarik dari unsur plot twist dalam cerita. Berikut kategori plot twist.

Plot twist klasik

Plot twist jenis ini sudah disebutkan sejak awal cerita, tetapi dibuat sedemikian rupa agar penonton tidak menyadari hal ini.

Plot twist tengah

Biasanya plot twist tengah akan membuat pembaca atau pendengar mendukung salah satu tokoh. Lalu pada ada bagian tengah cerita, penulis akan menceritakan bahwa tokoh tersebut bukanlah seperti yang pembaca kira.

Plot twist ganda

Sesuai dengan namanya, plot twist ganda atau double plot twist adalah jenis twist yang dimunculkan dua kali dalam alur. Biasanya, twist pertama akan membuat pembaca dan penonton mengerti dan menebak arah cerita, tetapi ternyata ini hanya berupa alur yang diarahkan pada twist kedua nanti.

Berikut daftar film dengan plot twist terbaik menurut Indiewire:

Unbreakable (2000)

Get Out (2017)

Atonement (2007)

Saw (2004)

The Mist (2007)

Certified Copy (2011)

The Village (2004)

Shutter Island (2010)

Gone Baby Gone (2007)

Donnie Darko (2001)

Arrival (2016)

High Tension (2003)

Mulholland Drive (2001)

Gone Girl (2014)

Kill List (2012)

Orphan (2009)

Memento (2000)

Oldboy (2003)

The Prestige (2006)

The Others (2001)

