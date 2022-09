Brendan Fraser Lakukan Comeback di Festival Film Venice

AKTOR Brendan Fraser melakukan comeback lewat film The Whale, dengan berperan sebagai seorang pria penderita obesitas, yang diputar di Festival Film Venice, Minggu (4/9).

Sebagai salah satu nama besar di Hollywood pada 1990-an, Fraser membintangi sejumlah film keluarga yang sukses, termasuk George of the Jungle dan The Mummys, sebelum namanya meredup pada 2000-an.

Namun, Fraser kembali sebagai Charlie, dosen Inggris dengan berat badan 250 kilogram, yang berusaha menjalin hubungan dengan putrinya.

Penampilan Fraser dalam film itu disebu-sebut layak diganjar Piala Oscar.

"Saya harus belajar bergerak dengan cara yang baru," ujar Fraser kepada wartawan di Venice.

"Saya mengembangkan otot yang tidak ketahui saya miliki. Saya bahkan merasakan vertigo di akhir hari," lanjutnya.

Film itu merupakan film terbaru karya sutradara Darren Aronofsky, yang memenangkan penghargaan Golden Lion pada 2008 untuk film The Wresler.

Aronofsky juga dikenal lewat film indie gelap seperti Black Swan dan Requiem for a Dream.

Namun, The Whale memiliki semangat yang optimistis.

Seiring berjalannya cerita, penyebab obesitas yang diderita Charlie terungkap, yaitu trauma yang terkait dengan seksualitas dan agama. Namun, dia tidak membiarkan hal itu membuat pandangannya terhadap dunia menjadi buruk.

"Charlie adalah tokoh paling herois yang pernah saya perankan. Kekuatan supernya adalah dia bisa melihat sisi positif dari orang lain dan kemudian memunculkannya," ungkap Fraser.

Hal itu juga diamini oleh Aronofsky.

"Semua orang lebih suka bersikap sinis, gelap, dan tanpa harapan. Padahal kita tidak butuh itu pada saat ini. Kita harus belajar untuk melihat lebih kedalam dan lebih peduli dengan orang lain," kata sutradara berusia 53 tahun itu.

Media massa Amerika Serikat (AS) sempat mempertanyakan mengapa Aronofsky tidak mempekerjakan seorang pria obesitas sebenarnya untuk film The Whale.

"Saya telah mempertimbangkan semua orang, semua bintang film dari berbagai penjuru dunia, dan merasa tidak ada yang cocok," ujar Aronofsky.

"Kemudian, beberapa tahun lalu, saya menonton trailer sebuah film Brasil, sepertinya film beranggaran rendah. Brendan ada di film itu dan saya merasa dia sangat cocok," imbuhnya.

The Whale berawal dari naskah drama karya Samuel D Hunter, yang kemudian membantu mengadaptasinya menjadi naskah film.

"Saya menulis karakter yang memiliki keterkaitan personal dengan saya. Saya memiliki sejarah mengobati masalah dengan makan. Saya adalah anak gay yang bersekolah di sekolah agama yang ketat," jelas Hunter.

"Saya sempat takut menulisnya. Saya hanya bisa menulisnya dari tempat yang penuh cinta dan empati. Saya ingin dia menjadi mercusuar di laut yang gelap," pungkasnya. (AFP/OL-1)