Barack Obama Menang Penghargaan Emmy

MANTAN Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama memenangkan penghargaan Emmy pertamanya, Minggu (4/9) WIB untuk film dokumenter Our Great National Parks, yang tayang di Netflix.

Dilansir The Hollywood Reporter, Obama mendapat penghargaan itu untuk narasi yang luar biasa, untuk episode berjudul A World of Wonder, yang menjelajahi pantai Afrika, pulau-pulau Jepang, dan Great Barrier Reef Australia.

Obama adalah penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2009. Dia juga sekarang setengah jalan ke EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony Awards).

Ia sebelumnya pernah meraih dua Grammy, yang dia menangkan untuk album The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream dan Dreams from My Father.

Sementara itu, Our Great National Parks juga dinominasikan di Emmy Awards 2022 untuk sinematografinya. (Ant/OL-1)