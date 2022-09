Penonton Terbius Lagu Cinta di Konser Jim Brickman

JIM Brickman, Rosa, Delon dan John Trones Berhasil membius penonton dengan lagu-lagu romantis pada Sabtu (3/9) di Balai Sarbini, Jakarta.

Tidak sedikit penonton yang datang menghadiri acara konser yang bertajuk Jim Brickman Live in Jakarta 2022 dengan membawa orang-orang tersayang mulai dari teman, sahabat, pasangan, dan keluarga.

Salah satunya adalah pasangan suami istri ini John dan Mika. Keduanya ternyata sedang merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-28. Mika menyebut kehadiran mereka di konser tersebut merupakan hadiah ulang tahun pernikahan dari suaminya dan mereka sangat menikmati.

"Kami suka banget sih lagu-lagu nya. Dan ini adalah konser pertama Jim Brickman di Indonesia. Semua lagunya bagus, romantis. Ada beberapa lagu yang belum kami tahu karena baru lagunya. Tetapi enak banget," ucap Mika didampingi sang pujaan hati sambil memegang bunga mawar.

Mika mengaku sangat menggemari Jim Brickman. Sebelumnya, saat Brickman konser di Singapura, dia dan suami juga menonton.

Dalam konser kali ini, Brickman berduet dengan Rossa menyanyikan lagu yang berjudul The Gift. Lalu Rossa juga menyanyikan salah satu lagu miliknya yakni Tegar.

Kemudian, dalam konser itu, John Trones tampil dengan membawakan lagu Love of My Life dan Till I See You Again sedangkan Delon membawakan lagu "Your Love" dengan diiringi piano yang dimainkan oleh Brickman.

Beberapa saat kemudian, pada penutupan konser, Rossa pun menyanyikan lagu andalan Brickman yang berjudul “Valentine” dan disambut dengan tepukan tangan yang meriah dari penonton. (OL-1)