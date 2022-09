Hoax Rilis Album Perdana

BAND indie rock asal New York, Amerika Serikat (AS), Hoax merilis album perdana mereka yang telah ditunggu-tunggu, b? — sebuah proyek berisi 17 lagu yang mengeksplorasi konsep abstrak dari esensi keberadaan hidup di dunia ini.

"Jika semua identitas kita hanya didasarkan dari hal-hal yang kita lakukan, bagaimana kita bisa menemukan diri kita?"

Keseluruhan album ini dengan baik digambarkan oleh lagu utama yang juga menjadi judul album ini, b?. Seluruh gagasan album ini adalah tentang transisi dari seorang yang terus berusaha menjadi seseorang yang akhirnya meraih titik yang diinginkan.

"Sejujurnya, hidup ini berjalan terus seperti mimpi, kita selalu berada ditengah-tengah realita yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita kira. Namun semua yang kita lakukan dan apa yang ada, tidak selalu perlu membatasi kita dan menjadi definisi diri kita," ungkap vokalis Hoax, Michael Raj

"Di balik semua topeng yang kita kenakan – tersembunyi diri kita yang sebenarnya. Dulu sangat sulit bagiku untuk menjelaskan apa artinya 'menjadi diri sendiri' kepada orang lain. Dan percayalah – aku tahu aku bukan yang pertama menanyakan hal ini. Kita semua tahu apa yang dikatakan Shakespeare melalui Hamlet, tetapi seiring berkembangnya album ini, menjadi semakin jelas bagiku bahwa 'menjadi diri sendiri' juga selalu identik dengan 'perdamaian'."

"Dan kedamaian itu terlihat berbeda bagi setiap orang. Semuanya dimulai dengan refleksi diri, dan berakhir dengan dedikasi untuk terus menjadi diri sendiri. Aku telah berkali-kali mengatakan ini sepanjang karir kami, tetapi jika ada sesuatu yang kami harap para pendengar dapatkan dari mendengarkan Hoax dan album ini, itu adalah untuk memprioritaskan kedamaian diri. Kita hanya akan sesaat berada di dunia ini, dan kedamaian kita akan selalu diusik oleh berbagai tantangan. Latihlah kemampuan untuk bisa duduk diam, mengenal diri sendiri, menunjukkan dan mewujudkan empati, dan jadilah diri sendiri untuk kedamaianmu," lanjutnya.

Album perdana Hoax, b?, adalah sebuah album konseptual yang mengikuti narasi sejumlah karakter yang disatukan setelah mengalami sebuah tragedi besar. Setiap lagu ditulis dari sudut pandang seorang karakter yang mengeksplorasi konsep abstrak dari esensi keberadaan mereka di dunia ini.

Konsep dikotomi antara "berada (being)" vs "melakukan sesuatu (doing)" inilah yang disorot melalui lirik-lirik yang cermat dalam album ini.

Hoax adalah band pop-rock indie yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Grup musik ini adalah hasil kolaborasi dari Michael Raj dan Frantz Cesar, yang menciptakan konsep unik melalui musik empathy pop khas mereka.

Suara musik vintage modern mereka berasal dari berbagai pengaruh seperti pop 60-an, Motown 70-an, dan R&B alternatif.

Mereka melihat diri mereka sebagai suara yang indah dari kesedihan, deskripsi yang diciptakan oleh seorang teman dekat mereka. Musik mereka secara tematis berfokus pada kondisi manusia, eksplorasi konstruksi sosial, dan keputusan-keputusan sosial, yang semuanya terselip di bawah melodi pop.

Terus membangun fanbase mereka di Asia – Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Thailand saat ini berada di Top 10 Streaming Markets Hoax secara global. (RO/OL-1)