Jim Brickman Buai Jakarta dengan Lagu Cinta Bareng Rossa dan Delon

MUSISI Jim Brickman, bersama Rossa dan Delon, tampil dengan sederet lagu cinta dalam konser bertajuk Jim Brickman Live in Jakarta 2022 di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Sabtu (3/9) malam.

"Hello Jakarta. Apa kabar? Aku sangat senang bertemu denganmu. Selamat datang di malam yang romantis," kata Brickman menyapa para penonton yang hadir di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Sabtu (3/9).

"Akan sangat banyak lagu cinta malam ini. Jadi kamu harus menggandeng seseorang. Sehingga kita bisa menikmati malam yang indah bersama," tambahnya.

Baca juga: Jim Brickman Siap Kolaborasi Bareng Rossa, Delon dan John Trones

Dalam konsernya, Brickman tidak tampil seorang diri. Beberapa musisi lain pun juga menemaninya bernyanyi di atas panggung. Mereka adalah John Trones, Delon dan Rossa.

"Kita punya tamu istimewa pada malam hari ini. Delon, kalian tahu mereka. Selain itu ada Rossa dan John Trones. Dan ini juga pertama kalinya aku di Jakarta. Jadi, terima kasih sudah mengundangku," ujar Brickman.

Di pembukaan konser tersebut, Delon tampil menyanyikan lagu You Raise Me Up. Penampilan Delon itu pun langsung disambut gemuruh tepuk tangan dari para penonton.

Selanjutnya, sebagai seorang pianis, Brickman pun membawakan beberapa instrumental seperti If You Believe, Timeless, Escape dan Rememberance di awal-awal konser.

Kemudian, dalam konser itu, Trones tampil dengan membawakan lagu Love of My Life dan Till I See You Again dengan diiringi piano yang dimainkan oleh Brickman.

"Ini adalah pertama kalinya aku di Jakarta. Ini adalah pertama kalinya aku di sini. Jadi, terima kasih," ungkap Trones.

"Itu adalah kata yang ku tahu sejauh ini (terima kasih). Tapi aku akan belajar lebih banyak sebelum aku pergi," tambahnya yang disambut gelak tawa penonton.

Penampilan selanjutnya, Brickman pun mempersilahkan Rossa untuk naik ke atas panggung. Saat hadir di atas panggung, penonton pun bertepuk tangan dengan meriah menyambut kedatangan salah satu diva Indonesia tersebut.

"Kami punya tamu yang sangat sangat spesial. Dia sangat baik, cantik, dan dia adalah penyanyi yang luar biasa. Bertemu dengan Rossa adalah hal yang menakjubkan," tutur Brickman.

Dalam konsernya ini, Brickman pun berduet dengan Rossa menyanyikan lagu yang berjudul The Gift. Tidak hanya itu, Rossa juga menyanyikan salah satu lagu miliknya yakni Tegar. Kemudian pada penutupan konser, Rossa pun menyanyikan lagu andalan Brickman yang berjudul Valentine.

James Merrill Brickman atau yang lebih dikenal sebagai Jim Brickman adalah seorang penulis lagu pop Amerika, pianis dan pembawa acara radio.

Jim Brickman diketahui telah mendapatkan dua nominasi Grammy untuk albumnya Peace for Best Instrumental dan Faith untuk Best New Age Album. (Ant/OL-1)