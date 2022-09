Genre Anime Ada Apa saja? Simak Macam Kategorinya

ANIME semakin banyak yang menyukainya karena terdapat banyak judul baru dengan cerita segar. Hal ini tak terlepas dari beragamnya jenis atau genre di anime yang sangat bervariasi.

Anime adalah media hiburan yang menyajikan tontonan menarik bagi penggemarnya. Sama seperti film, anime juga punya beragam genre yang bisa dipilih berdasarkan kesukaan para penontonnya. Meski secara umum anime menyajikan cerita-cerita action, drama, romansa, hingga komedi, anime juga punya genre dengan istilah khusus mereka.

Bedanya, anime punya beberapa subgenre dengan istilah Jepang. Subgenre ini melengkapi pengemasan anime tersebut.

Berikut macam-macam genre dan subgenre yang ada di anime dirangkum dari berbagai sumber.

Anime genre romance

Anime Romance adalah genre penuh kisah romantis selayaknya perjuangan cinta. Narasinya akan fokus ke kisah cinta karakter utama, baik dari sisi emosi sampai konflik yang dihadapi.

Anime genre action

Anime dengan genre action menghadirkan cerita dengan balutan aksi perkelahian atau pertempuran, baik yang menggunakan senjata maupun tidak. Biasanya, anime bergenre action akan memberikan tayangan-tayangan perkelahian yang detail, seperti gerakan, jurus, sampai efeknya.

Anime genre isekai

Anime isekai adalah tentang orang biasa yang dikirim ke dunia fantasi. Kadang, mereka akrab dengan dunia itu, kadang mereka diizinkan membawa handphone, kadang bereinkarnasi jadi slime. Namun yang sama, mereka ialah orang biasa di dunia asal mereka dan jadi luar biasa ketika dikirim ke dunia fantasi. Popularitas isekai meledak pada 2010-an.

Hingga saat ini, banyak judul isekai yang menjadi favorit penggemar dan terus dinantikan seri barunya. Namun, isekai sebenarnya menjadi bagian anime sejak awal. Serial seperti Fushigi Yugi, Magic Knights Rayearth, dan Spirited Away dari Studio Ghibli ialah bagian dari genre ini.

Selain itu, tidak setiap isekai mengikuti kiasan yang jelas ada. Misalnya, The Devil is a Part-Timer mengisahkan tentang Setan di dunia sehari-hari kita. Iblis, naga, sihir, tidak satu pun yang membuatnya kagum seperti kesepakatan membunuh di kentang goreng garam dan lada khas fast food majikannya. Isekai adalah tentang melihat ikan keluar dari air ke lautan baru dan itulah premis fleksibel fantastisnya.

Anime genre ecchi

Ecchi adalah kata yang fleksibel dalam anime. Ini bisa digunakan sebagai adjektif untuk menggambarkan sesuatu yang seksual dengan cara yang berkonotasi dengan kenakalan. Ini bisa menjadi kata sifat, yang diaplikasikan pada seseorang yang agak mesum. Jadi, kalau itu seksi, nakal, mesum, dan/atau menggoda, itu jelas ecchi.

Ada perbedaan besar yang harus dipertimbangkan ketika terkait ecchi. Ini seksi, tetapi tidak porno. Jelas, anime ecchi akan merujuk pada seks, bahkan berputar di sekitar seks dan jelas menarik. Namun, ecchi tidak menggambarkan tindakan seks sebenarnya dan tidak disensor atau kehilangan plot atau pengembangan karakter. Nyatanya, banyak serial ecchi yang bagus yang disukai atas pembangunan dunia dan ceritanya.

Kill la Kill, High School of the Dead, Zero no Tsukaima, dan Rosario to Vampire jelas kondang atas wanita-wanitanya yang cantik. Namun, penggemar juga suka karena cerita dan humornya. Humor adalah bagian dari anime ecchi seperti rok pendek, hingga ke titik sampai serial seperti Ebichu yang berputar di sekitar komedi seks-sentris. Ecchi adalah lahan berbeda di anime, tetapi kalian masih mungkin ingin memastikan tidak menontonnya di tempat umum.

Anime genre comedy

Anime dengan genre komedi pasti menampilkan kisah yang mengundang gelak tawa dan menghibur. Umumnya, kisah yang ditampilkan berakhir bahagia dan jarang ada ketegangan.

Anime genre hentai

Subgenre hentai merupakan pengembangan dari Ecchi, yakni konten seksualnya sudah menjurus ke pornografi. Subgenre ini dikhususkan untuk penonton dewasa.

Anime genre harem

Anime dengan subgenre ini fokus pada kisah seorang laki-laki dengan beberapa tokoh perempuan yang mengelilingi dunianya. Biasanya, anime dengan genre drama dapat mengusung subgenre harem.

Isekai Maou to Shouken Shoujo no Dorei Majutsu

Rekomendasi Anime Isekai Harem berikutnya. Menceritakan kisah Takuma Sakamoto yang berpindah ke dunia lain bernama Cross Reverie. Dalam dunia baru tersebut, ia punya kemampuan dan wujud dari karakter game miliknya yakni Raja Iblis Diablo.

Takuma sendiri awalnya akan dijadikan budak oleh dua orang gadis. Namun karena kemampuannya untuk membalikkan sihir akhirnya kedua gadis tersebut malah menjadi budaknya. Agar bisa bertahan hidup di dunia itu, Takuma memutuskan untuk bertindak sebagai karakter gamenya.

Anime genre sport

Anime sport biasanya diangkat dari seri manga shounen yang terkenal. Selain itu, jenis olahraga yang dipilih biasanya memang merupakan olahraga yang populer di Jepang. Ceritanya dikemas tak hanya menginspirasi semangat dan motivasi, tetapi terkadang kita juga bisa mempelajari teknik-teknik atau aturan yang berlaku di jenis olahraga tersebut.

Anime Yuri

Kisah di anime dengan subgenre ini menonjolkan soal hubungan sesama perempuan yang menyimpang secara seksual.

Anime Genre Netore (NTR)

Subgenre ini mengisahkan soal cerita cinta yang dikhianati. Akhir cerita biasanya menyedihkan dan memberi rasa sakit hati kepada penonton.

Anime genre Shoujo-ai

Shoujo-ai merupakan pengembangan subgenre shoujo yang fokus pada karakter perempuan, tapi punya hubungan sebatas teman dengan beberapa karakter lain.

Anime genre kodomomuke

Banyak yang tidak akrab dengan anime mungkin mengira seluruh media ini adalah tontonan anak-anak. Tapi, mereka yang paham kalau Cowboy Bebop dan Pretty Cure adalah karya seni berbeda dengan audiens berbeda mungkin tidak tahu apakah anime kodomomuke. Singkatnya, ini memang genre anak-anak. Serial kodomomuke yang terkenal seperti Doraemon, Pokemon, dan Hamtaro. Beberapa orang mungkin terpaku pada stigma menonton tontonan anak-anak. Tapi, siapa pun bisa menyaksikan serial kondang genre ini.

Anime genre Iyashikei

Iyashikei, yang artinya menyembuhkan, agak sulit digambarkan. Sering kali, genre ini beririsan dengan genre lain, terutama slice of life. Genre ini lebih didefinisikan dengan pengalaman menonton ketimbang isi cerita. Ini adalah anime yang menenteramkan kalian saat kalian menontonnya. Latar belakang yang dilukis dengan indah, pemandangan alam yang lembut, orang-orang yang bekerja bersama menuju tujuan yang lebih besar, inilah iyashikei, anime yang setara dengan berendam di air panas. Ada banyak variasi di iyashikei.

Contohnya adalah Laid-Back Camp, tentang sekelompok cewek yang suka camping. Soundtrack-nya lembut dan mendayu-dayu, komedinya tidak berlebihan, dan menciptakan atmosfir nyaman adalah tujuan jelas produksi ini. Meski begitu, iyashikei bisa berisi elemen dramatik. Girls’ Last Tour terjadi di tempat apokaliptik di mana dua gadis berjalan tanpa arah. Iyashikei bukanlah tentang satu elemen atau fitur tertentu, tapi emosi keseluruhan. Itu bisa ditemukan di cerita yang di-setting di tempat pembuangan sampah atau di kaki gunung Fuji. (OL-14)