Rekomendasi Film Korea Romantis, Ending-nya Bikin Nangis

SELAIN musik, minat masyarakat Indonesia pada tontonan dari Korea Selatan juga ikut meningkat. Banyak masyarakat Indonesia yang menggemari genre romantis dari film Korea.

Film dengan genre romantis biasanya berujung bahagia. Namun, perjalanan sang aktor atau aktris sampai ke bagian terakhir pasti melalui jalan yang berliku. Oleh karena itu, banyak film yang membuat para penonton menangis bahagia karena bagian akhirnya. Apa saja sih film tersebut, ini daftarnya;

1. Sweet and Sour

Mengisahkan tentang cinta segitiga, Sweet and Sour dibintangi oleh Jang Kiyong, Chae Soobin, dan Krystal Jung. Film ini menceritakan manis dan asam dari sebuah hubungan terlebih khusus hubungan percintaan.

2. Architecture 101

Terdapat dua latar waktu pada film ini, yaitu masa sekarang dan masa lalu. Cinta pertama dari sang pemeran utama datang kembali ke kehidupannya yang sekarang. Berkat kedatangan tersebut, ingatan-ingatan akan hubungan masa lalu mereka muncul kembali.

3. The Beauty Inside

Film ini merupakan film dengan plot yang unik, karena ada satu tokoh di dalamnya yang bisa berubah. Seorang pria yang tak biasa tersebut bisa terbangun dengan fisik seorang wanita, bahkan orang yang sudah sangat berumur dan juga kebalikannya.

4. On Your Wedding Day

Sama seperti film romantis lainnya, On Your Wedding Day juga mempunyai aspek jatuh cinta pada pandangan pertama. Awalnya mereka menjalin hubungan, namun karena sesuatu dan lain hal, mereka harus berpisah. Akhirnya mereka berjumpa kembali saat kuliah. Di sanalah timbul konflik baru.

5. Be With You

Merupakan sebuah remake dari film Jepang, Be With You mengangkat kisah seorang pria yang membesarkan anaknya seorang diri setelah sang istri yang telah meninggal. Tapi keajaiban terjadi dan sang pria bertemu kembali dengan istrinya yang hilang ingatan.



6. Tune in For Love

Berawal dari sahabat, Jung Haein dan Kim Goeun beradu acting sebagai sepasang sejoli di film ini. Seiring berjalannya waktu, mereka menghadapi beberapa perbedaan dan akhirnya berpisah. Namun, pada akhirnya mereka saling merindukan dan akhirnya kembali lagi bersama.

7. My Sassy Girl

Selain bergenre romantis, film ini juga bergenre komedi. Diperankan oleh Jun Jihyun dan Cha Taehyun, film ini menceritakan tentang pertemuan tak sengajak mereka yang pada akhirnya mengubah takdir mereka.

8. Spring Again

Tokoh utama spring again banyak melakukan upaya bunuh diri di film ini. Namun, setiap kali ia mencoba, ia akan kembali ke masa lalu dan bertemu dengan seorang laki-laki misterius.

9. A Werewolf Guy

A Werewolf Guy merupakan film yang berisi tentang perempuan yang sakit dan bertemu dengan manusia setengah serigala. Setelah melaui beberapa Latihan, serigala tersebut tinggal bersama dengan manusia itu. Tapi berbagai konflik kemudia muncul dan merusak segalanya.

10. A Moment to Remember

Film ini tentang perempuan yang bertemu dengan mandor. Tapi nasib berkata lain, sang wanita menderita penyakit yang rumit, yaitu Alzheimer. Si pria tetap bertahan meski sedang mengalami kejadian tersebut.

11. Love 911

Love 911 juga dibuat dengan sentuhan komedi. Film ini bercerita tentang petugas pemadam kebakaran yang bertemu dengan dokter.

12. Exit

Film Exit menceritakan tentang pemanjat tebing di perguruan tinggi. Kemudian terjadi bencana alam yang mengharuskan ia untuk menyelamatkan keluarga dan teman-temannya.

13. Crazy Romance

Dibintangi oleh Gong Hyojin dan Kim Raewon, Crazy Romance mengisahkan dua rekan yang baru putus cinta dan akhirnya menjadi dekat.

14. Double Patty

Film ini merupakan film debut dari Irene Red Velvet. Bersama dengan Shin Seungho, Irene berhasil membuat penonton tersenyum menonton film ini.

15. A Dramatic Night

Setelah patah hati, Yoon Kyesang dan Han Yeri bertemu satu sama lain di pernikahan mantan mereka masing-masing. Di acara tersebut mereka mendapatkan 10 kupon yang dapat dipakai bersama, kupon itulah yang membuat mereka dekat.(OL-5)